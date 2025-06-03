Cмарт-замок TP-Link Tapo DL100 получил поддержку Samsung SmartThings

TP-Link расширила линейку устройств для умного дома, выпустил интеллектуальный дверной замок Tapo DL100 с замком типа Deadbolt. Новинка стала особенно интересной для пользователей Samsung Smart Things, поскольку до сих пор экосистема Samsung имела ограниченное количество совместимых решений.

Что умеет TP-Link Tapo DL100

Замок уже поступил в продажу в США по цене $69,99, предлагая при этом широкий набор функций. Устройство поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, а также предоставляет пять способов разблокировки:

физический ключ

цифровая клавиатура

приложение Tapo

голосовые команды через Amazon Alexa и Google Assistant

интеграция со SmartThings

Для повышения безопасности предусмотрены такие функции, как PIN-маскировка (скрытие вводимого кода) и одноразовые коды доступа, а уровень защиты корпуса соответствует стандарту IP54 — защита от пыли и брызг. Также замок можно объединить с умным дверным звонком Tapo, чтоб сделать полноценную систему контроля доступа.

Выход DL100 совпал с еще одним большим обновлением платформы SmartThings. Samsung интегрировала сервис с Samsung Health, что позволяет, например, автоматизировать освещение и температуру на основе привычек сна пользователя. Обновление также включает в себя расширение функции Calm Onboarding для упрощенного подключения новых устройств и совместимость с последним стандартом Matter 1.4.

TP-Link Tapo DL100 стал одним из первых устройств от TP-Link, который полностью использует преимущества нового уровня интеграции с платформой Samsung, подтверждая растущую открытость и гибкость экосистемы SmartThings.