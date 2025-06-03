Cмарт-замок TP-Link Tapo DL100 получил поддержку Samsung SmartThings03.06.25
TP-Link расширила линейку устройств для умного дома, выпустил интеллектуальный дверной замок Tapo DL100 с замком типа Deadbolt. Новинка стала особенно интересной для пользователей Samsung Smart Things, поскольку до сих пор экосистема Samsung имела ограниченное количество совместимых решений.
Что умеет TP-Link Tapo DL100
Замок уже поступил в продажу в США по цене $69,99, предлагая при этом широкий набор функций. Устройство поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, а также предоставляет пять способов разблокировки:
- физический ключ
- цифровая клавиатура
- приложение Tapo
- голосовые команды через Amazon Alexa и Google Assistant
- интеграция со SmartThings
Для повышения безопасности предусмотрены такие функции, как PIN-маскировка (скрытие вводимого кода) и одноразовые коды доступа, а уровень защиты корпуса соответствует стандарту IP54 — защита от пыли и брызг. Также замок можно объединить с умным дверным звонком Tapo, чтоб сделать полноценную систему контроля доступа.
Выход DL100 совпал с еще одним большим обновлением платформы SmartThings. Samsung интегрировала сервис с Samsung Health, что позволяет, например, автоматизировать освещение и температуру на основе привычек сна пользователя. Обновление также включает в себя расширение функции Calm Onboarding для упрощенного подключения новых устройств и совместимость с последним стандартом Matter 1.4.
TP-Link Tapo DL100 стал одним из первых устройств от TP-Link, который полностью использует преимущества нового уровня интеграции с платформой Samsung, подтверждая растущую открытость и гибкость экосистемы SmartThings.
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