Cмарт-замок TP-Link Tapo DL100 отримав підтримку Samsung SmartThings03.06.25
TP-Link розширила лінійку пристроїв для розумного будинку, випустив інтелектуальний замок дверей Tapo DL100 із замком типу Deadbolt. Новинка стала особливо цікавою для користувачів Samsung Smart Things, оскільки досі екосистема Samsung мала обмежену кількість сумісних рішень.
Що вміє TP-Link Tapo DL100
Замок вже надійшов у продаж у США за ціною 69,99 дол., пропонуючи при цьому широкий набір функцій. Пристрій підтримує Bluetooth та Wi-Fi, а також надає п’ять способів розблокування:
- фізичний ключ
- цифрова клавіатура
- додаток Tapo
- голосові команди через Amazon Alexa та Google Assistant
- інтеграція зі SmartThings
Для підвищення безпеки передбачені такі функції, як PIN-маскування (приховання коду, що вводиться) і одноразові коди доступу, а рівень захисту корпусу відповідає стандарту IP54 – захист від пилу і бризок. Також замок можна поєднати з розумним дверним дзвінком Tapo, щоб створити повноцінну систему контролю доступу.
Вихід DL100 співпав із ще одним великим оновленням платформи SmartThings. Samsung інтегрувала сервіс із Samsung Health, що дозволяє, наприклад, автоматизувати освітлення та температуру на основі звичок сну користувача. Оновлення також включає розширення функції Calm Onboarding для спрощеного підключення нових пристроїв і сумісність з останнім стандартом Matter 1.4.
TP-Link Tapo DL100 став одним із перших пристроїв від TP-Link, який повністю використовує переваги нового рівня інтеграції з платформою Samsung, підтверджуючи зростаючу відкритість та гнучкість екосистеми SmartThings.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Ajax IndoorCam – камера для відеоспостереження у приміщеннях. Це універсальне рішення для дому та офісу, яке граничить між домашнім та професійним сегментом. Розповімо детальніше
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Cмарт-замок TP-Link Tapo DL100 отримав підтримку Samsung SmartThings TP-Link розумний будинок
TP-Link розширила лінійку пристроїв для розумного будинку, випустив інтелектуальний замок дверей Tapo DL100 із замком типу Deadbolt
Топ небезпечних PIN-кодів безпека статистика
Журналісти провели аналіз 29 мільйонів витоків PIN-кодів з бази даних Have I Been Pwned і дійшли невтішного висновку
Cмарт-замок TP-Link Tapo DL100 отримав підтримку Samsung SmartThings
Топ небезпечних PIN-кодів
Sony більше не вироблятиме смартфони Xperia
Хмарний ігровий сервіс GeForce NOW тепер доступний на Steam Deck
Продажі Tesla впали в Європі
Xiaomi випередила Apple на ринку смарт годинників
Новий електричний Dodge Charger зробили седаном потужністю 670 л.с.
У Китаї відбувся перший у світі поєдинок гуманоїдних роботів
MSI PinSafe Design – паяння материнських плат без гострих шипів
Xiaomi YU7 – кросовер потужністю 690 к.с. та запасом ходу до 835 км