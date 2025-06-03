Cмарт-замок TP-Link Tapo DL100 отримав підтримку Samsung SmartThings

TP-Link розширила лінійку пристроїв для розумного будинку, випустив інтелектуальний замок дверей Tapo DL100 із замком типу Deadbolt. Новинка стала особливо цікавою для користувачів Samsung Smart Things, оскільки досі екосистема Samsung мала обмежену кількість сумісних рішень.

Що вміє TP-Link Tapo DL100

Замок вже надійшов у продаж у США за ціною 69,99 дол., пропонуючи при цьому широкий набір функцій. Пристрій підтримує Bluetooth та Wi-Fi, а також надає п’ять способів розблокування:

фізичний ключ

цифрова клавіатура

додаток Tapo

голосові команди через Amazon Alexa та Google Assistant

інтеграція зі SmartThings

Для підвищення безпеки передбачені такі функції, як PIN-маскування (приховання коду, що вводиться) і одноразові коди доступу, а рівень захисту корпусу відповідає стандарту IP54 – захист від пилу і бризок. Також замок можна поєднати з розумним дверним дзвінком Tapo, щоб створити повноцінну систему контролю доступу.

Вихід DL100 співпав із ще одним великим оновленням платформи SmartThings. Samsung інтегрувала сервіс із Samsung Health, що дозволяє, наприклад, автоматизувати освітлення та температуру на основі звичок сну користувача. Оновлення також включає розширення функції Calm Onboarding для спрощеного підключення нових пристроїв і сумісність з останнім стандартом Matter 1.4.

TP-Link Tapo DL100 став одним із перших пристроїв від TP-Link, який повністю використовує переваги нового рівня інтеграції з платформою Samsung, підтверджуючи зростаючу відкритість та гнучкість екосистеми SmartThings.