Cмарт-часы Lenovo Watch автономно работают до 12 дней и стоят $70

Компания Lenovo анонсировала новые смарт-часы под названием Lenovo Watch. Часы изготовлены из металла и оснащены стеклом Panda Glass, а их корпус имеет защиту от воды с сертификацией IP68. Размеры часов составляют 147×11,4 мм.

Lenovo Watch имеют 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с функцией Always-On Display (AOD) и разрешением 466×466 пикселей, обеспечивающим плотность 326 PPI. Часы оборудованы динамиком и микрофоном, что позволяет отвечать на входящие вызовы при подключении к смартфону.

Умные часы поддерживают 70 спортивных режимов и осуществляют круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови (SpO2) и сна. Одного заряда аккумулятора хватает до 12 дней в экономном режиме и до 8 дней при активной эксплуатации.

Lenovo Watch доступны в цветах Storm Grey и Deep Space Black, а их цена составляет $69.