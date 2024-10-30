Cмарт-часы Lenovo Watch автономно работают до 12 дней и стоят $7030.10.24
Компания Lenovo анонсировала новые смарт-часы под названием Lenovo Watch. Часы изготовлены из металла и оснащены стеклом Panda Glass, а их корпус имеет защиту от воды с сертификацией IP68. Размеры часов составляют 147×11,4 мм.
Lenovo Watch имеют 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с функцией Always-On Display (AOD) и разрешением 466×466 пикселей, обеспечивающим плотность 326 PPI. Часы оборудованы динамиком и микрофоном, что позволяет отвечать на входящие вызовы при подключении к смартфону.
Умные часы поддерживают 70 спортивных режимов и осуществляют круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови (SpO2) и сна. Одного заряда аккумулятора хватает до 12 дней в экономном режиме и до 8 дней при активной эксплуатации.
Lenovo Watch доступны в цветах Storm Grey и Deep Space Black, а их цена составляет $69.
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