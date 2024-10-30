Cмарт-годинник Lenovo Watch автономно працює до 12 днів і коштує $7030.10.24
Компанія Lenovo анонсувала новий смарт-годинник під назвою Lenovo Watch. Годинник виготовлений з металу та оснащений склом Panda Glass, а їх корпус має захист від води із сертифікацією IP68. Розміри годинника складають 147×11,4 мм.
Lenovo Watch мають 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей з функцією Always-On Display (AOD) та роздільною здатністю 466×466 пікселів, що забезпечує щільність 326 PPI. Годинник обладнаний динаміком та мікрофоном, що дозволяє відповідати на вхідні дзвінки при підключенні до смартфону.
Розумний годинник підтримує 70 спортивних режимів і здійснюється цілодобовий моніторинг частоти серцевих скорочень, рівня кисню в крові (SpO2) та сну. Одного заряду акумулятора вистачає до 12 днів в ощадливому режимі і до 8 днів при активній експлуатації.
Lenovo Watch доступні в кольорах Storm Grey та Deep Space Black, а їхня ціна становить $69.
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