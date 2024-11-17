ChatGPT для Windows стал бесплатным17.11.24
OpenAI выпустила бесплатное приложение ChatGPT для пользователей Windows, которое теперь можно скачать через Microsoft Store. Ранее оно было доступно только подписчикам премиум-версии. Новое приложение включает все функции, доступные в веб-версии: быстрые ответы, голосовой чат, создание изображений, а также возможность загружать файлы и фотографии.
Для использования таких функций, как расширенный голосовой чат и поиск, потребуется подписка ChatGPT Plus или Team, стоимостью $20 и $25 в месяц соответственно.
Важной особенностью приложения является возможность вызова окна ChatGPT с помощью сочетания клавиш Alt + Space для мгновенного ответа. В будущем планируется добавить поддержку инструментов для разработчиков, включая интеграции с VS Code и Xcode, что позволит использовать ChatGPT для проверки кода и ответов на связанные с ним вопросы.
OpenAI добавила в ChatGPT собственный интернет-поисковик, который упрощает процесс поиска и предоставляет актуальные ответы с источниками. Теперь ChatGPT способен определять, когда запрос требует поиска, и автоматически активирует его. Функция доступна на сайте chatgpt.com, а также в приложениях для компьютеров и мобильных устройств, пока только для пользователей подписок ChatGPT Plus, Team и участников бета-версии SearchGPT. В дальнейшем доступ будет расширен на подписки Enterprise, Education и бесплатный тариф.
Поиск в ChatGPT обещает ускорить доступ к нужной информации, избегая длительных поисков и сортировки ссылок. Пользователи могут задавать вопросы на разговорном языке, после чего ChatGPT найдет соответствующую информацию в сети, ссылаясь на надежные источники, такие как новостные статьи и блоги. Удобная кнопка «Источники» позволяет просматривать ссылки для более детального изучения.
OpenAI сотрудничает с крупными издателями, включая Associated Press, Axel Springer и Reuters. Издатели сами решают, будут ли их сайты отображаться в результатах поиска ChatGPT. Технология работает на базе улучшенной модели GPT-4o, использующей синтетические данные и Bing.
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