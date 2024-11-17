ChatGPT для Windows став безкоштовним17.11.24
OpenAI випустила безкоштовну програму ChatGPT для користувачів Windows, яку тепер можна завантажити через Microsoft Store. Раніше воно було доступне лише передплатникам преміум-версії. Нова програма включає всі функції, доступні у веб-версії: швидкі відповіді, голосовий чат, створення зображень, а також можливість завантажувати файли та фотографії.
Для використання таких функцій, як розширений голосовий чат і пошук, знадобиться передплата ChatGPT Plus або Team, вартістю $20 і $25 на місяць відповідно.
Важливою особливістю програми є можливість виклику вікна ChatGPT за допомогою клавіш Alt + Space для миттєвої відповіді. У майбутньому планується додати підтримку інструментів для розробників, включаючи інтеграції з VS Code та Xcode, що дозволить використовувати ChatGPT для перевірки коду та відповідей на пов’язані з ним питання.
OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик, який спрощує процес пошуку та надає актуальні відповіді із джерелами. Тепер ChatGPT здатний визначати, коли запит вимагає пошуку, та автоматично активує його. Функція доступна на сайті chatgpt.com, а також у додатках для комп’ютерів та мобільних пристроїв, поки тільки для користувачів підписок ChatGPT Plus, Team та учасників бета-версії SearchGPT. Надалі доступ буде розширено на підписки Enterprise, Education та безкоштовний тариф.
Пошук у ChatGPT обіцяє прискорити доступ до потрібної інформації, уникаючи тривалих пошуків та сортування посилань. Користувачі можуть ставити запитання розмовною мовою, після чого ChatGPT знайде відповідну інформацію в мережі, посилаючись на надійні джерела, такі як новинні статті та блоги. Зручна кнопка «Джерела» дозволяє переглядати посилання для детальнішого вивчення.
OpenAI співпрацює з великими видавцями, включаючи Associated Press, Axel Springer та Reuters. Видавці самі вирішують, чи їх сайти відображатимуться в результатах пошуку ChatGPT. Технологія працює на базі покращеної моделі GPT-4o, що використовує синтетичні дані та Bing.
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