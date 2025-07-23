ChatGPT Agent сможет управлять компьютером23.07.25
Компания OpenAI сделала очередной шаг в развитии автономных ИИ-агентов, способных действовать практически как виртуальные ассистенты. Новый инструмент под названием ChatGPT Agent умеет выполнять задачи от имени пользователя, используя собственный «виртуальный компьютер».
Что умеет ChatGPT Agent
Агент работает на базе специально обученной модели, которая способна:
- искать информацию на сайтах и фильтровать результаты;
- запускать код и анализировать данные;
- создавать таблицы, презентации и отчёты;
- управлять календарём и планировать встречи;
- бронировать рестораны, делать покупки и выполнять рутинные задачи.
Вся работа агента происходит с использованием встроенного виртуального компьютера — он может загружать и обрабатывать файлы, выполнять команды в терминале, просматривать результаты в визуальном браузере.
Технология и обучение
Модель ChatGPT Agent обучалась на сложных задачах, требующих одновременного использования множества инструментов: текстового и визуального браузеров, терминала, а также поддержки импорта пользовательских данных. Для обучения применялась методика обучения с подкреплением, похожая на ту, что используется для моделей с логическим мышлением.
ChatGPT Agent объединяет возможности двух предыдущих продуктов OpenAI — Operator и Deep Research. За проектом стоит команда из 20-35 человек, работающих как над исследовательской, так и над продуктовой частью.
Примеры применения
Во время демонстрации агент планировал свидание, самостоятельно проверяя свободное время в Google Calendar, подбирая ресторан через OpenTable и бронируя столик. Пользователь мог корректировать предпочтения в процессе. Другой пример — подготовка детального отчёта о популярности игрушек Labubus по сравнению с Beanie Babies.
Также агент подходит для онлайн-шопинга и регулярных мелких задач, например, подачи заявки на парковочное место по расписанию.
Особенности и безопасность
ChatGPT Agent не только имеет доступ к браузеру, но и работает на полноценном виртуальном компьютере, что значительно расширяет его возможности. При этом агент не слишком быстр — на выполнение сложных задач может уходить 15-30 минут, но это всё равно экономит время пользователя.
Для предотвращения нежелательных действий агент всегда запрашивает разрешение перед отправкой электронных писем или бронированием. При посещении финансовых сайтов включается режим наблюдения: агент действует только в текущей вкладке и останавливается при переключении пользователя.
Доступность
OpenAI начинает постепенное развертывание ChatGPT Agent для пользователей тарифов Pro, Plus и Team. Инструмент доступен в меню инструментов или вызывается командой
/agent. Летом агент появится и для корпоративных и образовательных подписок. В странах Европейской экономической зоны и Швейцарии дата запуска пока не определена.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 – когда чистой производительности уже мало
NVIDIA представила архитектуру Blackwell, которая стала основной для видеокарт GeForce RTX 50-серии. Она позволила сделать ряд алгоритмов и технологий еще эффективнее. К примеру, DLSS и Frame Generation вышли на новый уровень, генерирующие кадры еще лучше. Расскажем об обновлениях подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
ChatGPT Agent сможет управлять компьютером искусственный интеллект
ChatGPT Agent объединяет возможности двух предыдущих продуктов OpenAI — Operator и Deep Research
Netflix собрала 95 млрд часов просмотров за первую половину 2025 года Netflix сервис статистика
Netflix опубликовал статистику просмотров за первые шесть месяцев 2025 года
ChatGPT Agent сможет управлять компьютером
ИИ сервисами на Samsung Galaxy S25 пользуются более 70 %
AMD Threadripper PRO 9995 WX — процессор с 96 ядрами за $11700
YouTube Music получила синхронизацию воспроизведения музыки на нескольких устройствах
Электросамокат Bo Turbo разгоняется до 160 км/час и стоит $29 500
Замена экрана в новых Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 обойдется в минимум полтысячи евро
Катер Frauscher x Porsche 850 Fantom с двигателем от Porsche Macan установил рекорд скорости
После отмены роуминга в ЕС украинские операторы могут сократить количество минут и гигабайтов
Google представит Pixel 10 и Pixel Watch 4 уже 20 августа 2025
Honda и Nissan будут разрабатывать ПО для автомобилей
Марка Range Rover получила свой логотип впервые с 1970 года