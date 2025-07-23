12.07.25
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 – когда чистой производительности уже мало
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NVIDIA представила архитектуру Blackwell, которая стала основной для видеокарт GeForce RTX 50-серии. Она позволила сделать ряд алгоритмов и технологий еще эффективнее. К примеру, DLSS и Frame Generation вышли на новый уровень, генерирующие кадры еще лучше. Расскажем об обновлениях подробнее