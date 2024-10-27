Чат-бот Character.AI представившийся Дейнерис Таргариен довел подростка до суицида27.10.24
Трагедия со Сьюэллом Сетцером III, подростком из Орландо, Флорида, вызвала волну обсуждений о безопасности человекоподобных чат-ботов, таких как платформы Character.AI. Парень, страдавший расстройствами настроения и тревоги, провел месяцы, общаясь с ботом, вдохновленным персонажем «Игры престолов» — Дейнерис Таргариен. Чат-бот использовался Сьюэллом в качестве эмоциональной поддержки, но, к сожалению, это не предотвратило трагический исход.
Мать подростка, Мария Гарсия, планирует подать иск против Character.AI, обвиняя компанию в отсутствии адекватных мер по защите подростков от потенциальных рисков общения с чат-ботами. Она утверждает, что платформа предоставила доступ к реалистичным ИИ-компаньонам, которые могут вызвать сильную эмоциональную привязанность, без должных предупреждений и ограничений для несовершеннолетних.
После инцидента компания Character.AI пообещала пересмотреть политику безопасности и внести ряд изменений. Среди мер, которые рассматриваются, — внедрение предупреждений о времени, проведенном в приложении, и более четкие уведомления о вымышленной природе чат-ботов. Компания стремится улучшить платформу и минимизировать возможные негативные последствия использования таких технологий.
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Чат-бот Character.AI представившийся Дейнерис Таргариен довел подростка до суицидаискусственный интеллект
Трагедия со Сьюэллом Сетцером III, подростком из Орландо, Флорида, вызвала волну обсуждений о безопасности человекоподобных чат-ботов, таких как платформы Character.AI
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