Чат-бот Character.AI представившийся Дейнерис Таргариен довел подростка до суицида

Трагедия со Сьюэллом Сетцером III, подростком из Орландо, Флорида, вызвала волну обсуждений о безопасности человекоподобных чат-ботов, таких как платформы Character.AI. Парень, страдавший расстройствами настроения и тревоги, провел месяцы, общаясь с ботом, вдохновленным персонажем «Игры престолов» — Дейнерис Таргариен. Чат-бот использовался Сьюэллом в качестве эмоциональной поддержки, но, к сожалению, это не предотвратило трагический исход.

Мать подростка, Мария Гарсия, планирует подать иск против Character.AI, обвиняя компанию в отсутствии адекватных мер по защите подростков от потенциальных рисков общения с чат-ботами. Она утверждает, что платформа предоставила доступ к реалистичным ИИ-компаньонам, которые могут вызвать сильную эмоциональную привязанность, без должных предупреждений и ограничений для несовершеннолетних.

После инцидента компания Character.AI пообещала пересмотреть политику безопасности и внести ряд изменений. Среди мер, которые рассматриваются, — внедрение предупреждений о времени, проведенном в приложении, и более четкие уведомления о вымышленной природе чат-ботов. Компания стремится улучшить платформу и минимизировать возможные негативные последствия использования таких технологий.