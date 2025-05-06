Часы Casio G-Shock GBA-950 получили Bluetooth и GPS

Компания Casio выпустила (через NotebookCheck) новую модель гибридных спортивных часов G-Shock GBA-950, которые уже доступны в Японии. Он оснащен GPS, позволяющим пользователям отслеживать спортивные данные, синхронизируя часы со смартфоном через Bluetooth.

Благодаря приложению Casio Watches в часах можно просматривать подробные журналы тренировок, а также использовать GPS для отслеживания пройденного расстояния, измерять свой темп, записывать автоматически прохождение кругов, отслеживать количество пройденных шагов или калорий.

Кроме спортивных функций, GBA-950 поддерживает два мировых часовых пояса, имеет секундомер, таймер обратного отсчета и несколько будильников. Цифровые дисплеи показывают не только время, но и интенсивность тренировок и прогресс в достижении целей.

Модель доступна в трех цветах: черный, фиолетово-черный и бело-серый. Корпус часов изготовлен из крепкой смолы, что обеспечивает водонепроницаемость до 200 метров. Встроенная LED-подсветка добавляет удобства с использованием часов во тьме, а ориентировочный срок службы батареи составляет два года.

Casio G-Shock GBA-950 уже продается в Японии за 25 300 иен (~$176). Пока неизвестно, появится ли эта модель на международном рынке.