Годинник Casio G-Shock GBA-950 отримав Bluetooth і GPS

Компанія Casio випустила (через NotebookCheck) нову модель гібридного спортивного годинника G-Shock GBA-950, який вже доступний в Японії. Він оснащений GPS, що дозволяє користувачам відстежувати спортивні дані, синхронізуючи годинник зі смартфоном через Bluetooth.

Завдяки додатку Casio Watches у годиннику можна переглядати докладні журнали тренувань, а також використовувати GPS для відстеження пройденої відстані, вимірювати свій темп, записувати автоматично проходження кіл, відстежувати кількість пройдених кроків або калорій.

Крім спортивних функцій, GBA-950 підтримує два світові часові пояси, має секундомір, таймер зворотного відліку та кілька будильників. Цифрові дисплеї показують не лише час, а й інтенсивність тренувань та прогрес у досягненні цілей.

Модель доступна у трьох кольорах: чорний, фіолетово-чорний та біло-сірий. Корпус годинника виготовлений з міцної смоли, що забезпечує водонепроникність до 200 метрів. Вбудована LED-підсвічування додає зручності з використанням годинника в темряві, а орієнтовний термін служби батареї становить два роки.

Casio G-Shock GBA-950 вже продається в Японії за 25 300 єн (~$176). Поки що невідомо, чи з’явиться ця модель на міжнародному ринку.