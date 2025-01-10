CES 2025: Acer представила портативные консоли с экранами 8,8 и 10,9 дюймов на базе AMD Ryzen 7 8840HS10.01.25
Компания Acer представила на выставке CES 2025 новые модели портативных игровых ПК в линейке Nitro Blaze, которые пополнили серию, анонсированную в сентябре 2024 года. Модели Acer Nitro Blaze 8 и Acer Nitro Blaze 11 имеют экранные диагонали 8,8 дюйма и 10,95 дюйма соответственно, продолжая развивать концепцию компактных и мощных игровых устройств.
Обе новинки оснащены восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8840HS, способным развивать максимальную тактовую частоту до 5,1 ГГц. В качестве графического процессора используется AMD Radeon 780M, а объем оперативной памяти составляет 16 ГБ с типом LPDDR5X SDRAM. Кроме того, устройства поддерживают хранение данных объемом до 2 ТБ и работают на операционной системе Windows 11. Среди отличий между моделями стоит отметить разницу в размерах, а также возможность снять контроллеры с более крупной версии.
Экран обеих моделей имеет разрешение WQXGA (1366×768 пикселей). Меньшая модель оснащена дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а большая — 144 Гц, что должно обеспечить более плавное изображение при игре. В дополнение к этому, устройства комплектуются программным обеспечением Acer Game Space, которое упрощает доступ к популярным играм и приложениям, улучшая пользовательский опыт.
Обе модели оснащены литий-полимерными аккумуляторами мощностью 55 Втч, поддерживающими быструю зарядку. Модель с экраном 8,8 дюйма поддерживает зарядку мощностью 65 Вт, а более крупная версия — до 100 Вт. Важной особенностью является поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5, а также наличие чипа для искусственного интеллекта Ryzen AI, который способен обеспечить до 39 TOPS. В плане портов устройства предлагают USB 4 (Type-C), USB 3.2 (Type-C и Type-A), а также слот для MicroSD.
Также на выставке Acer представила новый контроллер Nitro Mobile Gaming Controller. Этот аксессуар будет совместим не только с новыми портативными ПК, но и с смартфонами, а также устройствами на базе Android и iOS с экраном до 8,3 дюйма. Подключение к смартфонам осуществляется через порт Type-C. Ожидается, что контроллер поступит в продажу в первом квартале 2025 года по цене 69 долларов.
Модель Nitro Blaze 8 будет доступна в Северной Америке во втором квартале 2025 года по цене 899 долларов, а в странах Европы, Ближнего Востока и Африки — за 999 евро. Такая же цена будет и для модели Nitro Blaze 11. Кроме того, покупатели получат три месяца бесплатной подписки на PC Game Pass.
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