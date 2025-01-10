CES 2025: Acer представила портативні консолі з екранами 8,8 та 10,9 дюймів на базі AMD Ryzen 7 8840HS10.01.25
Компанія Acer представила на виставці CES 2025 нові моделі портативних ігрових ПК у лінійці Nitro Blaze, які поповнили серію анонсовану у вересні 2024 року. Моделі Acer Nitro Blaze 8 та Acer Nitro Blaze 11 мають екранні діагоналі 8,8 дюйма та 10,95 дюйма відповідно, продовжуючи розвивати концепцію компактних та потужних ігрових пристроїв.
Обидві новинки оснащені восьмиядерним процесором AMD Ryzen 7 8840HS, здатним розвивати максимальну тактову частоту до 5,1 ГГц. Як графічний процесор використовується AMD Radeon 780M, а обсяг оперативної пам’яті становить 16 ГБ з типом LPDDR5X SDRAM. Крім того, пристрої підтримують зберігання даних об’ємом до 2 ТБ і працюють на операційній системі Windows 11. Серед відмінностей між моделями варто відзначити різницю в розмірах, а також зняти контролери з більшої версії.
Екран обох моделей має роздільну здатність WQXGA (1366×768 пікселів). Найменша модель оснащена дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, а велика – 144 Гц, що має забезпечити більш плавне зображення під час гри. На додаток до цього, пристрої комплектуються програмним забезпеченням Acer Game Space, яке спрощує доступ до популярних ігор та програм, покращуючи користувальницький досвід.
Обидві моделі оснащені літієво-полімерними акумуляторами потужністю 55 Втч, що підтримують швидку зарядку. Модель з екраном 8,8 дюйма підтримує зарядку потужністю 65 Вт, а більша версія – до 100 Вт. Важливою особливістю є підтримка Wi-Fi 6E та Bluetooth 5, а також наявність чіпа для штучного інтелекту Ryzen AI, який може забезпечити до 39 TOPS. У плані портів пристрою пропонують USB 4 (Type-C), USB 3.2 (Type-C та Type-A), а також слот для MicroSD.
Також на виставці Acer презентувала новий контролер Nitro Mobile Gaming Controller. Цей аксесуар буде сумісний не лише з новими портативними ПК, але й зі смартфонами, а також пристроями на базі Android та iOS з екраном до 8,3 дюйми. Підключення до смартфонів здійснюється через порт Type-C. Очікується, що контролер надійде у продаж у першому кварталі 2025 року за ціною 69 доларів.
Модель Nitro Blaze 8 буде доступна у Північній Америці у другому кварталі 2025 року за ціною 899 доларів, а в країнах Європи, Близького Сходу та Африки – за 999 євро. Така ж ціна буде і для моделі Nitro Blaze 11. Крім того, покупці отримають три місяці безкоштовної передплати PC Game Pass.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Maono пропонує не тільки звукозаписну техніку, а й гаджети для зведення аудіо-потоків. Розповімо про мікрофон Maono PD200X та аудіо-мікшер Maonocaster G1 NEO далі
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
CES 2025: Acer представила портативні консолі з екранами 8,8 та 10,9 дюймів на базі AMD Ryzen 7 8840HS Acer CES ігри консоль
Компанія Acer представила на виставці CES 2025 нові моделі портативних ігрових ПК у лінійці Nitro Blaze, які поповнили серію, анонсовану у вересні 2024 року
Технології нових відеокарт Nvidia GeForce RTX 5000 серії: DLSS 4 та Reflex 2 Nvidia відеокарта
Компанія Nvidia представила оновлену версію технології DLSS та технологію зниження затримки Reflex 2 одночасно з анонсом відеокарт GeForce RTX 50-ї серії.
CES 2025: Acer представила портативні консолі з екранами 8,8 та 10,9 дюймів на базі AMD Ryzen 7 8840HS
Рембо з’явиться у грі World of Tanks
AMD на CES 2025: анонсовані процесори APU Ryzen AI MAX на Zen 5 та RDNA 3.5, Ryzen Z2 та Ryzen 9000HX
Представлені смартфони Poco X7 та Poco X7 Pro на SoC MediaTek. Придбати їх в Україні можна за ціною від 13 000 грн
Samsung на CES 2025: телевізори зможуть автоматично покращувати якість зображення та звуку завдяки ШІ
Смарт-годинник Garmin Instinct 3 з дисплеєм AMOLED та «необмеженим» часом автономної роботи коштують $400
BMW представила свою операційну систему X засновану на Android
На CES 2025 показали перший ноутбук Lenovo ThinkPad без трекпоінту
Asus показала першу у світі зовнішню відеокарту Nvidia GeForce 5090 з Thunderbolt 5
Нова клавіатура підвищеної ергономічності від Microsoft коштує $120