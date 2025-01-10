CES 2025: Acer представила портативні консолі з екранами 8,8 та 10,9 дюймів на базі AMD Ryzen 7 8840HS

Компанія Acer представила на виставці CES 2025 нові моделі портативних ігрових ПК у лінійці Nitro Blaze, які поповнили серію анонсовану у вересні 2024 року. Моделі Acer Nitro Blaze 8 та Acer Nitro Blaze 11 мають екранні діагоналі 8,8 дюйма та 10,95 дюйма відповідно, продовжуючи розвивати концепцію компактних та потужних ігрових пристроїв.

Обидві новинки оснащені восьмиядерним процесором AMD Ryzen 7 8840HS, здатним розвивати максимальну тактову частоту до 5,1 ГГц. Як графічний процесор використовується AMD Radeon 780M, а обсяг оперативної пам’яті становить 16 ГБ з типом LPDDR5X SDRAM. Крім того, пристрої підтримують зберігання даних об’ємом до 2 ТБ і працюють на операційній системі Windows 11. Серед відмінностей між моделями варто відзначити різницю в розмірах, а також зняти контролери з більшої версії.

Екран обох моделей має роздільну здатність WQXGA (1366×768 пікселів). Найменша модель оснащена дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, а велика – 144 Гц, що має забезпечити більш плавне зображення під час гри. На додаток до цього, пристрої комплектуються програмним забезпеченням Acer Game Space, яке спрощує доступ до популярних ігор та програм, покращуючи користувальницький досвід.

Обидві моделі оснащені літієво-полімерними акумуляторами потужністю 55 Втч, що підтримують швидку зарядку. Модель з екраном 8,8 дюйма підтримує зарядку потужністю 65 Вт, а більша версія – до 100 Вт. Важливою особливістю є підтримка Wi-Fi 6E та Bluetooth 5, а також наявність чіпа для штучного інтелекту Ryzen AI, який може забезпечити до 39 TOPS. У плані портів пристрою пропонують USB 4 (Type-C), USB 3.2 (Type-C та Type-A), а також слот для MicroSD.

Також на виставці Acer презентувала новий контролер Nitro Mobile Gaming Controller. Цей аксесуар буде сумісний не лише з новими портативними ПК, але й зі смартфонами, а також пристроями на базі Android та iOS з екраном до 8,3 дюйми. Підключення до смартфонів здійснюється через порт Type-C. Очікується, що контролер надійде у продаж у першому кварталі 2025 року за ціною 69 доларів.

Модель Nitro Blaze 8 буде доступна у Північній Америці у другому кварталі 2025 року за ціною 899 доларів, а в країнах Європи, Близького Сходу та Африки – за 999 євро. Така ж ціна буде і для моделі Nitro Blaze 11. Крім того, покупці отримають три місяці безкоштовної передплати PC Game Pass.