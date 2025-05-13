Call of Duty: Black Ops 6 стала рекордно прибыльной игрой и одновременно с низким удержанием пользователей

Прошел всего месяц с момента релиза Call of Duty: Black Ops 6, а игра уже успела установить рекорд — она не только привлекла максимальное количество игроков за всю историю серии, но, судя по утечке, стала и самой прибыльной игрой издателя Activision.

Информация появилась благодаря профилю бывшего аналитика компании, Рохана Саванта, на платформе LinkedIn. Страница вскоре была удалена, однако скриншоты записи распространились в сети. В описании своего опыта Саванте указал, что Black Ops 6 — «самая прибыльная игра в истории Activision». При этом конкретных цифр он не приводил.

Тем не менее, известно, что в 2020 году выручка от предыдущих частей серии — Black Ops 2 и Black Ops 3 — оценивалась в $2,75 млрд, что позволяет предположить, что новая часть могла превзойти этот показатель.

Activision официально пока не подтверждает информацию, но учитывая высокий спрос на игру, а также активные продажи микротранзакций, в том числе внутриигровых скинов, ивентов и кроссоверов с другими франшизами, утверждение Саванта выглядит правдоподобным.

Согласно аналитике The Game Business, в марте 2025 года количество активных игроков составило 20,6 миллиона, что ниже показателя за март 2024 года (20,8 млн) и заметно уступает марту 2023-го, когда аудитория достигала 22,4 миллиона человек. Тогда игра еще не была доступна в подписке Game Pass.

Аналитики отмечают, что подобные цифры могут указывать на постепенное снижение интереса к франшизе в долгосрочной перспективе, несмотря на громкие релизы и масштабные маркетинговые кампании.

Еще один показатель — смена лидерства между платформами. Если на старте продаж Black Ops 6 наибольшую активность демонстрировали пользователи Xbox, то к марту 2025 года PlayStation вышла вперёд, заняв 33% от общей аудитории против 32,5% у Xbox. Это может свидетельствовать о том, что даже с поддержкой Game Pass Microsoft не удается стабильно удерживать доминирующие позиции.