Call of Duty: Black Ops 6 стала рекордно прибыльной игрой и одновременно с низким удержанием пользователей13.05.25
Прошел всего месяц с момента релиза Call of Duty: Black Ops 6, а игра уже успела установить рекорд — она не только привлекла максимальное количество игроков за всю историю серии, но, судя по утечке, стала и самой прибыльной игрой издателя Activision.
Информация появилась благодаря профилю бывшего аналитика компании, Рохана Саванта, на платформе LinkedIn. Страница вскоре была удалена, однако скриншоты записи распространились в сети. В описании своего опыта Саванте указал, что Black Ops 6 — «самая прибыльная игра в истории Activision». При этом конкретных цифр он не приводил.
Тем не менее, известно, что в 2020 году выручка от предыдущих частей серии — Black Ops 2 и Black Ops 3 — оценивалась в $2,75 млрд, что позволяет предположить, что новая часть могла превзойти этот показатель.
Activision официально пока не подтверждает информацию, но учитывая высокий спрос на игру, а также активные продажи микротранзакций, в том числе внутриигровых скинов, ивентов и кроссоверов с другими франшизами, утверждение Саванта выглядит правдоподобным.
Согласно аналитике The Game Business, в марте 2025 года количество активных игроков составило 20,6 миллиона, что ниже показателя за март 2024 года (20,8 млн) и заметно уступает марту 2023-го, когда аудитория достигала 22,4 миллиона человек. Тогда игра еще не была доступна в подписке Game Pass.
Аналитики отмечают, что подобные цифры могут указывать на постепенное снижение интереса к франшизе в долгосрочной перспективе, несмотря на громкие релизы и масштабные маркетинговые кампании.
Еще один показатель — смена лидерства между платформами. Если на старте продаж Black Ops 6 наибольшую активность демонстрировали пользователи Xbox, то к марту 2025 года PlayStation вышла вперёд, заняв 33% от общей аудитории против 32,5% у Xbox. Это может свидетельствовать о том, что даже с поддержкой Game Pass Microsoft не удается стабильно удерживать доминирующие позиции.
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