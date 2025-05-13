Call of Duty: Black Ops 6 стала рекордно прибутковою грою та одночасно з низьким утриманням користувачів

Пройшов всього місяць з моменту релізу Call of Duty: Black Ops 6, а гра вже встигла встановити рекорд — вона не тільки залучила максимальну кількість гравців за всю історію серії, але, судячи з витоку, стала найприбутковішою грою видавця Activision.

Інформація з’явилася завдяки профілю колишнього аналітика компанії Рохана Саванта на платформі LinkedIn. Сторінку незабаром видалили, проте скріншоти запису поширилися в мережі. В описі свого досвіду Саванте вказав, що Black Ops 6 – “найприбутковіша гра в історії Activision”. При цьому конкретних цифр він не наводив.

Тим не менш, відомо, що в 2020 році виручка від попередніх частин серії Black Ops 2 і Black Ops 3 оцінювалася в $ 2,75 млрд, що дозволяє припустити, що нова частина могла перевершити цей показник.

Activision офіційно поки що не підтверджує інформацію, але з огляду на високий попит на гру, а також активні продажі мікротранзакцій, у тому числі внутрішньоігрових скінів, івентів та кросоверів з іншими франшизами, твердження Саванта виглядає правдоподібним.

Згідно з аналітикою The Game Business, у березні 2025 року кількість активних гравців склала 20,6 мільйона, що нижче за показник за березень 2024 року (20,8 млн) і помітно поступається березні 2023-го, коли аудиторія досягала 22,4 мільйона осіб. Тоді гра ще не була доступна у підписці Game Pass.

Аналітики зазначають, що подібні цифри можуть вказувати на поступове зниження інтересу до франшизи у довгостроковій перспективі, незважаючи на гучні релізи та масштабні маркетингові кампанії.

Ще один показник – зміна лідерства між платформами. Якщо на старті продажів Black Ops 6 найбільшу активність демонстрували користувачі Xbox, то до березня 2025 PlayStation вийшла вперед, зайнявши 33% від загальної аудиторії проти 32,5% у Xbox. Це може свідчити про те, що навіть за допомогою Game Pass Microsoft не вдається стабільно утримувати домінуючі позиції.