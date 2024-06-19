Бюджетный смартфон Honor X6b оснащен экраном 90 Гц, чипом MediaTek Helio G85 и батареей 5200 мАч19.06.24
Honor представила на глобальном рынке новый бюджетный смартфон Honor X6b. Он оснащён 6.56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.
В верхней части экрана расположен каплевидный вырез с фронтальной камерой на 5 МП. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85 в сочетании с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.
На задней стороне устройства расположена основная камера с сенсорами на 50 и 2 Мпикс, а также LED-вспышка. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. Honor X6b доступен в цветах Forest Green, Starry Purple, Ocean Cyan и Midnight Black.
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Бюджетный смартфон Honor X6b оснащен экраном 90 Гц, чипом MediaTek Helio G85 и батареей 5200 мАчHonor MediaTek смартфон
Смартфон Honor X6b доступен в цветах Forest Green, Starry Purple, Ocean Cyan и Midnight Black.
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