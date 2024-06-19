Бюджетний смартфон Honor X6b оснащений екраном 90 Гц, чіпом MediaTek Helio G85 та батареєю 5200 мАг

Honor представила на глобальному ринку новий бюджетний смартфон Honor X6b. Він оснащений 6.56-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц.

У верхній частині екрану розташований краплеподібний виріз із фронтальною камерою на 5 МП. Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio G85 у поєднанні з 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

На задній стороні пристрою розташована основна камера із сенсорами на 50 та 2 Мпікс, а також LED-спалах. Акумулятор ємністю 5200 мАг підтримує заряджання потужністю 35 Вт. Honor X6b доступний у кольорах Forest Green, Starry Purple, Ocean Cyan та Midnight Black.