Бюджетный планшет Teclast T50 HD с 11-дюймовым экраном, чипом Unisoc T606 и накопителем на 256 ГБ стоит $11003.06.24
Китайский производитель техники Teclast анонсировал новый бюджетный планшет Teclast T50 HD.
Основные характеристики устройства включают:
- Дисплей: 11-дюймовый IPS с разрешением 1920×1200 пикселей, частота обновления 60 Гц и максимальная яркость 400 нит
- Процессор: Unisoc T606
- Батарея: 8000 мАчас
- Камеры: Две камеры (точные характеристики пока не указаны)
- Аудио: Стереодинамики
- Память: 256 ГБ встроенной памяти
- Порты: USB-C для зарядки
Новинка уже доступна для покупки по цене $110.
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