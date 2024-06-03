Бюджетний планшет Teclast T50 HD з 11-дюймовим екраном, чіпом Unisoc T606 та накопичувачем на 256 ГБ коштує $11003.06.24
Китайський виробник техніки Teclast анонсував новий бюджетний планшет Teclast T50 HD.
Основні характеристики пристрою включають:
- Дисплей: 11-дюймовий IPS з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів, частота оновлення 60 Гц і максимальна яскравість 400 нит
- Процесор: Unisoc T606
- Батарея: 8000 мАгод
- Камери: Дві камери (точні характеристики поки що не вказані)
- Аудіо: Стереодинаміки
- Пам’ять: 256 ГБ вбудованої пам’яті
- Порти: USB-C для заряджання
Новинка вже доступна для покупки за ціною 110 дол.
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