Браузер Google Chrome сможет сам закрывать вкладки требующие слишком много ресурсов компьютера25.07.24
Браузер Google Chrome получил новую функцию для решения проблемы с вкладками, которые потребляют много ресурсов. Теперь при обнаружении проблем с производительностью будет появляться окно с перечнем таких вкладок и кнопкой «Исправить». Это окно, называемое «Оповещение о проблемах с производительностью», позволяет быстро выгрузить наиболее ресурсоемкие вкладки, освобождая тем самым системные ресурсы.
Браузер самостоятельно определяет проблемные вкладки и формирует их список. Оповещение появится только тогда, когда вкладки начнут использовать определенный процент ресурсов центрального процессора. Нажатие кнопки «Исправить сейчас» приведет к немедленной выгрузке всех вкладок, требующих много ресурсов. Их статус можно проверить в разделе «Loading Status» на странице chrome://discards, где они будут отмечены как «Unloaded».
Включение флажка демонстрационного режима Performance Intervention позволяет игнорировать пороговые значения процессора и ограничения скорости, что позволяет легко запустить окно через обычную активность в браузере или принудительно через chrome://discards. Все предлагаемые активные вкладки будут соответствовать обычным критериям отклонения, за исключением необходимости оставаться в фоновом режиме в течение установленного минимального времени.
Существует также функция Process Per Site, которая объединяет несколько вкладок с одного сайта в один процесс для повышения эффективности. Однако она сталкивается с проблемами, когда процесс используют много вкладок, требующих значительных объемов памяти. Google работает над новым автоматическим методом оценки размера памяти вкладок, который будет предупреждать эти ошибки. Новый режим будет устанавливать ограничения, чтобы сайт не забирал всю доступную память. Пока режим не оценивает потребление памяти содержимым iframe, но компания активно работает над этим.
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