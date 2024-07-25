Браузер Google Chrome зможе сам закривати вкладки, що вимагають надто багато ресурсів комп’ютера.

Браузер Google Chrome отримав нову функцію для вирішення проблеми із вкладками, які споживають багато ресурсів. Тепер при виявленні проблем із продуктивністю з’являтиметься вікно з переліком таких вкладок та кнопкою «Виправити». Це вікно, зване «Оповідання про проблеми з продуктивністю», дозволяє швидко вивантажити найбільш ресурсомісткі вкладки, звільняючи цим системні ресурси.

Браузер самостійно визначає проблемні вкладки та формує їх список. Повідомлення з’явиться лише тоді, коли вкладки почнуть використовувати певний відсоток ресурсів центрального процесора. Натискання кнопки «Виправити зараз» призведе до негайного розвантаження всіх вкладок, які потребують багато ресурсів. Їх статус можна перевірити у розділі “Loading Status” на сторінці chrome://discards, де вони будуть відзначені як “Unloaded”.

Увімкнення прапорця демонстраційного режиму Performance Intervention дозволяє ігнорувати порогові значення процесора та обмеження швидкості, що дозволяє легко запустити вікно через звичайну активність у браузері або через chrome://discards. Усі активні вкладки, що пропонуються, відповідатимуть звичайним критеріям відхилення, за винятком необхідності залишатися у фоновому режимі протягом встановленого мінімального часу.

Існує також функція Process Per Site, яка поєднує кілька вкладок з одного сайту в один процес для підвищення ефективності. Однак вона стикається з проблемами, коли процес використовують багато вкладок, що потребують значних обсягів пам’яті. Google працює над новим автоматичним методом оцінки розміру пам’яті вкладок, який запобігатиме цим помилкам. Новий режим встановлюватиме обмеження, щоб сайт не забирав усю доступну пам’ять. Поки що режим не оцінює споживання пам’яті вмістом iframe, але компанія активно працює над цим.