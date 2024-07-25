Браузер Google Chrome зможе сам закривати вкладки, що вимагають надто багато ресурсів комп’ютера.25.07.24
Браузер Google Chrome отримав нову функцію для вирішення проблеми із вкладками, які споживають багато ресурсів. Тепер при виявленні проблем із продуктивністю з’являтиметься вікно з переліком таких вкладок та кнопкою «Виправити». Це вікно, зване «Оповідання про проблеми з продуктивністю», дозволяє швидко вивантажити найбільш ресурсомісткі вкладки, звільняючи цим системні ресурси.
Браузер самостійно визначає проблемні вкладки та формує їх список. Повідомлення з’явиться лише тоді, коли вкладки почнуть використовувати певний відсоток ресурсів центрального процесора. Натискання кнопки «Виправити зараз» призведе до негайного розвантаження всіх вкладок, які потребують багато ресурсів. Їх статус можна перевірити у розділі “Loading Status” на сторінці chrome://discards, де вони будуть відзначені як “Unloaded”.
Увімкнення прапорця демонстраційного режиму Performance Intervention дозволяє ігнорувати порогові значення процесора та обмеження швидкості, що дозволяє легко запустити вікно через звичайну активність у браузері або через chrome://discards. Усі активні вкладки, що пропонуються, відповідатимуть звичайним критеріям відхилення, за винятком необхідності залишатися у фоновому режимі протягом встановленого мінімального часу.
Існує також функція Process Per Site, яка поєднує кілька вкладок з одного сайту в один процес для підвищення ефективності. Однак вона стикається з проблемами, коли процес використовують багато вкладок, що потребують значних обсягів пам’яті. Google працює над новим автоматичним методом оцінки розміру пам’яті вкладок, який запобігатиме цим помилкам. Новий режим встановлюватиме обмеження, щоб сайт не забирав усю доступну пам’ять. Поки що режим не оцінює споживання пам’яті вмістом iframe, але компанія активно працює над цим.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Розкажемо про дуже «швидку» кишеню-корпус Ugreen M2 CM642 для твердотільних накопичувачів. Начебто утилітарна річ, але виявилося, що дуже цікава
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Браузер Google Chrome зможе сам закривати вкладки, що вимагають надто багато ресурсів комп’ютера.Chrome браузер оновлення
Браузер Google Chrome самостійно визначає проблемні вкладки та формує їх список. Повідомлення з’явиться лише тоді, коли вкладки почнуть використовувати певний відсоток ресурсів центрального процесора
Stalker 2: Heart of Chornobyl знову перенесли + відео-тизерігри події в Україні
У новому трейлері Stalker 2: Heart of Chornobyl, з іронічним заголовком “Невже знову?” (Really, Again?), головний герой пробирається болотами Зони і, відкривши кишеньковий комп’ютер, бачить оновлену дату виходу.