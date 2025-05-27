Браузер Chrome будет сам менять ненадежные пароли27.05.25
Google анонсировала обновление встроенного менеджера паролей в Chrome — браузер получит возможность автоматически менять слабые или скомпрометированные пароли. Об этом сообщается в рамках конференции Google I/O.
На данный момент Chrome уже уведомляет пользователей о ненадёжных паролях, однако их смена остаётся делом самого пользователя. Нововведение призвано упростить процесс: если браузер обнаружит уязвимый пароль, он предложит его заменить, сгенерирует надёжный вариант и самостоятельно обновит его на поддерживаемом сайте.
Как пояснила Париса Табриз, вице-президент Google и руководитель направления Chrome, задача команды — совместить удобство с безопасностью. «Если смена пароля вызывает трудности, пользователи часто её откладывают. Автоматизация в этом случае повышает как уровень защиты, так и комфорт при работе», — отметила она.
Автоматическая замена будет происходить только с согласия пользователя, который сохраняет контроль над процессом. Пока функция находится на стадии подготовки и доступна разработчикам — они могут адаптировать свои сервисы до релиза, который ожидается в конце 2025 года.
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