Браузер Chrome сам мінятиме ненадійні паролі

Google анонсувала оновлення вбудованого менеджера паролів у Chrome – браузер отримає можливість автоматично змінювати слабкі чи скомпрометовані паролі. Про це повідомляється у рамках конференції Google I/O.

На даний момент Chrome вже повідомляє користувачів про ненадійні паролі, однак їх зміна залишається справою самого користувача. Нововведення покликане спростити процес: якщо браузер виявить вразливий пароль, він запропонує його замінити, згенерує надійний варіант і самостійно оновить його на сайті, що підтримується.

Як пояснила Паріса Табріз, віце-президент Google та керівник напрямку Chrome, завдання команди – поєднати зручність із безпекою. Якщо зміна пароля викликає труднощі, користувачі часто її відкладають. Автоматизація у цьому випадку підвищує як рівень захисту, так і комфорт під час роботи», – зазначила вона.

Автоматична заміна відбуватиметься лише за згодою користувача, який зберігає контроль за процесом. Поки що функція знаходиться на стадії підготовки і доступна розробникам — вони можуть адаптувати свої послуги до релізу, який очікується наприкінці 2025 року.