Большая распродажа смартфонов Redmi и Poco. Скидки на 5 моделей, цены от $95

Компания Xiaomi запустила большую распродажу которая актуальна сразу для пяти моделей компании: Redmi 14C, POCO M5S, POCO C65, Redmi Note 13 Pro Plus и Redmi Note 14 Pro. Предлагаются как бюджетные аппараты, так и среднего и высокого-среднего уровня. Доступны несколько вариантов памяти и цветов корпуса.

Цены и характеристики предлагаемых смартфонов:

Redmi 14C

Redmi 14C. Это первый смартфон, оснащенный процессором Helio G81 Ultra от MediaTek. Смартфон доступен в вариантах с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, которая может быть расширена с помощью слота для карт microSD.

Смартфон Redmi 14C оснащен аккумулятором емкостью 5160 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 18 Вт. На передней панели устройства расположен 6,88-дюймовый IPS LCD дисплей разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 13 МП фронтальная камера, расположенная в каплевидном вырезе. Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку смартфона. На задней панели находится основная камера с разрешением 50 МП и дополнительный объектив.

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POCO M5S

Установлен чип MediaTek Helio G95, 4 или 6 ГБ ОЗУ, а также накопитель на 64 или 128 ГБ соответственно. Смартфон поставляется с основной камерой на 64 + 8 + 2 + 2 Мпикс, стереодинамиками с Hi-Res audio, а также аккумулятором на 5000 мА·ч. Он поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. В Poco M5s есть боковой сканер отпечатков пальцев, раздельный слот для двух SIM и microSD, порт USB-C, защита от брызг и пыли IP53, разъём для наушников и NFC-модуль.

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POCO C65

Poco C65 будет работать под управлением процессора MediaTek Helio G85. Он имеет 8 ядер, два из которых Cortex-A75 работают на частоте 2 ГГц, а шесть – Cortex-A55, функционирующих на частоте 1,8 ГГц. Смартфон получил экран 6,74 дюйма с частотой 90 Гц. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, при этом поддерживается ускоренная зарядка мощностью 18 Вт. В комплекте при этом будет 8 Вт зарядка.

Также известно, что новинка получит две модификации памяти: 6+128 ГБ и 8+256 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно. Установленная MIUI 14 на базе соответствующего Android. У смартфона будет одинарная фронтальная камера на 8 Мпикс и тройная основная, оснащенная главным датчиком на 50 Мпикс. Реализовали режим съемки Film Camera, содержащий 10 фильтров и рамку.

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Redmi Note 13 Pro Plus 5G

Оборудован дисплеем AMOLED 1.5K с частотой обновления кадров 120 Гц. Экран имеет диагональ 6,67″, пиковую яркость 1800 нит и покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Redmi Note 13 Pro+ получил процессор Dimensity 7200 Ultra. SoC изготовлена по технологии 4 нм. Чип дополнен 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 512 ГБ в топовой модификации.

Redmi Note 13 Pro+ получил стереодинамики, ИК-порт, Wi-Fi 6 и NFC. Новинка оснащается основной камерой с разрешением 200+8+2 Мпикс. Главный модуль построен на базе датчика изображения Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition. Разрешение селфи-камеры составляет 16 МП. Батарея имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 120 Вт.

Redmi Note 14 Pro 4G

Модель имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковую яркость 3000 нит. Она работает на MediaTek Dimensity 7300 Ultra, имеет до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 512 ГБ UFS 2.2 накопителя. Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч с поддержкой зарядки на 45 Вт. Основная камера — 50 Мпикс с OIS, есть также ультраширокоугольный объектив на 8 МП и макрокамера 2 Мпикс.

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