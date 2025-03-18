Великий розпродаж смартфонів Redmi та Poco. Знижки на 5 моделей, ціни від $95

Компанія Xiaomi запустила великий розпродаж, який актуальний відразу для п’яти моделей компанії: Redmi 14C, POCO M5S, POCO C65, Redmi Note 13 Pro Plus та Redmi Note 14 Pro. Пропонуються як бюджетні апарати, так і середнього та високого-середнього рівня. Доступні кілька варіантів пам’яті та кольорів корпусу.

Ціни та характеристики акційних смартфонів:

Redmi 14C

Redmi 14C. Це перший смартфон оснащений процесором Helio G81 Ultra від MediaTek. Смартфон доступний у варіантах з 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті, яка може бути розширена за допомогою слота для карт microSD.

Смартфон Redmi 14C оснащений акумулятором ємністю 5160 мАг, що підтримує швидке заряджання потужністю 18 Вт. На передній панелі пристрою розташований 6,88-дюймовий IPS LCD дисплей роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Для селфі та відеодзвінків передбачена 13 МП фронтальна камера, розташована у краплеподібному вирізі. Сканер відбитків пальців розміщено збоку смартфона. На задній панелі знаходиться основна камера з роздільною здатністю 50 МП та додатковий об’єктив.

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POCO M5S

Встановлено чіп MediaTek Helio G95, 4 або 6 ГБ ОЗП, а також накопичувач на 64 або 128 ГБ відповідно. Смартфон поставляється з основною камерою на 64+8+2+2 Мпікс, стереодинаміками з Hi-Res audio, а також акумулятором на 5000 мА·год. Він підтримує швидке заряджання на 33 Вт. У Poco M5s є бічний сканер відбитків пальців, роздільний слот для двох SIM та microSD, порт USB-C, захист від бризок та пилу IP53, роз’єм для навушників та NFC-модуль.

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POCO C65

Poco C65 працюватиме під керуванням процесора MediaTek Helio G85. Він має 8 ядер, два з яких Cortex-A75 працюють на частоті 2 ГГц, а шість – Cortex-A55, що функціонують на частоті 1,8 ГГц. Смартфон отримав екран 6,74 дюйми з частотою 90 Гц. Місткість акумулятора становить 5000 мАг, при цьому підтримується прискорена зарядка потужністю 18 Вт. У комплекті буде 8 Вт зарядка.

Також відомо, що новинка отримає дві модифікації пам’яті: 6+128 ГБ та 8+256 ГБ оперативної та постійної пам’яті відповідно. Встановлена ​​MIUI 14 на базі відповідного Android. У смартфона буде одинарна фронтальна камера на 8 Мпікс та потрійна основна, оснащена головним датчиком на 50 Мпікс. Реалізували режим зйомки Film Camera, що містить 10 фільтрів та рамку

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Redmi Note 13 Pro Plus 5G

Обладнаний дисплеєм AMOLED 1.5K із частотою оновлення кадрів 120 Гц. Екран має діагональ 6,67″, пікову яскравість 1800 ниток та покритий захисним склом Gorilla Glass Victus. Redmi Note 13 Pro+ отримав процесор Dimensity 7200 Ultra. SoC виготовлена ​​за технологією 4 нм. Чіп доповнений 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом 512 ГБ у топовій модифікації.

Redmi Note 13 Pro+ отримав стереодинаміки, ІЧ-порт, Wi-Fi 6 та NFC. Новинка оснащується основною камерою з роздільною здатністю 200+8+2 Мпікс. Головний модуль збудовано на базі датчика зображення Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition. Роздільна здатність селфі-камери становить 16 МП. Батарея має ємність 5000 мАг та підтримує швидку зарядку 120 Вт.



Redmi Note 14 Pro 4G

Модель має 6,67-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та пікову яскравість 3000 нит. Вона працює на MediaTek Dimensity 7300 Ultra, має до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та до 512 ГБ UFS 2.2 накопичувача. Місткість акумулятора становить 5500 мАч з підтримкою зарядки на 45 Вт. Основна камера – 50 Мпікс з OIS, є також ультраширококутний об’єктив на 8 МП та макрокамера 2 Мпікс.

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