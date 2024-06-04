Блутус-наушники LG Tone Free T80 поддерживают технологию Dolby Head Tracking04.06.24
LG расширила свой ассортимент беспроводных наушников Tone Free новыми моделями T80, которые отличаются обновленным дизайном и поддержкой технологии Dolby Atmos с функцией Dolby Head Tracking.
Они также включают в себя активное шумоподавление (ANC) с возможностью настройки звука под различные условия, четыре микрофона для оптимизации режимов подавления окружающего шума и медицинские ушные вкладыши для комфортного ношения.
Наушники LG Tone Free T80 обладают классом защиты от воды IPX4, что позволяет использовать их даже во время дождя или в спортивном зале. Они могут работать до 36 часов от зарядного футляра или до 9 часов без него.
Приложение LG Tone Free позволяет переключаться между музыкальными программами, подключать до пяти устройств одновременно и помогает в поиске потерянных наушников. Беспроводные наушники LG Tone Free T80 доступны по цене 199 долларов.
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