03.06.24

Топ защищенных смартфонов 2024 года

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Blackview BL6000 Pro 5G

Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы