Bluetooth-навушники LG Tone Free T80 підтримують технологію Dolby Head Tracking04.06.24
LG розширила свій асортимент бездротових навушників Tone Free новими моделями T80, які відрізняються оновленим дизайном та підтримкою технології Dolby Atmos з функцією Dolby Head Tracking.
Вони також включають активне шумозаглушення (ANC) з можливістю налаштування звуку під різні умови, чотири мікрофони для оптимізації режимів придушення навколишнього шуму і медичні вушні вкладки для комфортного носіння.
Навушники LG Tone Free T80 мають клас захисту від води IPX4, що дозволяє використовувати їх навіть під час дощу або в спортивному залі. Вони можуть працювати до 36 годин від зарядного футляра або до 9 години без нього.
Додаток LG Tone Free дозволяє перемикатися між музичними програмами, підключати до п’яти пристроїв одночасно та допомагає у пошуку втрачених навушників. Бездротові навушники LG Tone Free T80 доступні за ціною 199 доларів.
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Bluetooth-навушники LG Tone Free T80 підтримують технологію Dolby Head TrackingBluetooth LG навушники
LG розширила свій асортимент бездротових навушників Tone Free новими моделями T80, які відрізняються оновленим дизайном та підтримкою технології Dolby Atmos з функцією Dolby Head Tracking.
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