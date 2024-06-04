Bluetooth-навушники LG Tone Free T80 підтримують технологію Dolby Head Tracking

LG розширила свій асортимент бездротових навушників Tone Free новими моделями T80, які відрізняються оновленим дизайном та підтримкою технології Dolby Atmos з функцією Dolby Head Tracking.

Вони також включають активне шумозаглушення (ANC) з можливістю налаштування звуку під різні умови, чотири мікрофони для оптимізації режимів придушення навколишнього шуму і медичні вушні вкладки для комфортного носіння.

Навушники LG Tone Free T80 мають клас захисту від води IPX4, що дозволяє використовувати їх навіть під час дощу або в спортивному залі. Вони можуть працювати до 36 годин від зарядного футляра або до 9 години без нього.

Додаток LG Tone Free дозволяє перемикатися між музичними програмами, підключати до п’яти пристроїв одночасно та допомагає у пошуку втрачених навушників. Бездротові навушники LG Tone Free T80 доступні за ціною 199 доларів.