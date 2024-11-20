BLUETTI Elite 200 V2 — портативная электростанция с ресурсом батарей на более чем 17 лет

BLUETTI представила новую портативную электростанцию Elite 200 V2, предназначенную для резервного питания дома и использования в поездках и при блекаутах. Устройство, оснащенное 2-киловаттной батареей, рассчитано на ежедневную эксплуатацию в течение 17 лет без необходимости замены аккумулятора. Это решение ориентировано на ситуации с частыми перебоями электроснабжения, а также на кемпинг и автопутешествия.

Модель основана на базе популярной AC200P, которая зарекомендовала себя как надежное и удобное устройство. В Elite 200 V2 компания внедрила LiFePO4-батареи автомобильного класса, что повысило долговечность и эффективность станции. Новый аккумулятор способен выдерживать более 6 000 циклов зарядки, что значительно увеличивает срок службы устройства по сравнению с аналогами на рынке. Кроме того, электростанция прошла серию из 33 тестов на надежность.

Elite 200 V2 обладает выходной мощностью 2 600 Вт, что позволяет подключать широкий спектр бытовой техники, включая холодильники, освещение и микроволновые печи. В режиме Power Lifting мощность может быть увеличена до 3 900 Вт для работы с энергоемкими устройствами, такими как электрические плитки или фены. При отключении электричества устройство может поддерживать работу 100-ваттного холодильника до 16,8 часов, а в путешествиях — заряжать смартфоны, камеры, обогреватели и кофеварки.

Станция оснащена быстрой зарядкой: благодаря технологии Turbo ее можно зарядить до 80% всего за 50 минут, используя сеть и солнечные панели одновременно. При подключении к автомобильному зарядному устройству мощностью 560 Вт полный заряд достигается за 4,2 часа. Уровень шума работы станции не превышает 16 дБ, что делает ее комфортной для использования в помещении. Дополнительно встроенная система управления BLUETOPUS AI-BMS защищает устройство от перегрева и перегрузок, а корпус выполнен из огнеустойчивых и ударопрочных материалов.

Elite 200 V2 будет доступна по стартовой цене $1,099 на официальном сайте BLUETTI и Amazon с 12 ноября по 2 декабря.