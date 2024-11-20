BLUETTI Elite 200 V2 – портативна електростанція з ресурсом батарей на більш ніж 17 років

BLUETTI представила нову портативну електростанцію Elite 200 V2, призначену для резервного живлення будинку та використання в поїздках та при блекаутах. Пристрій оснащений 2-кіловатною батареєю розрахований на щоденну експлуатацію протягом 17 років без необхідності заміни акумулятора. Це рішення орієнтоване на ситуації з частими перебоями електропостачання, а також на кемпінг та автоподорожі.

Модель заснована на базі популярної AC200P, яка зарекомендувала себе як надійний та зручний пристрій. У Elite 200 V2 компанія впровадила LiFePO4-батареї автомобільного класу, що підвищило довговічність та ефективність станції. Новий акумулятор здатний витримувати більше 6000 циклів заряджання, що значно збільшує термін служби пристрою в порівнянні з аналогами на ринку. Крім того, електростанція пройшла серію із 33 тестів на надійність.

Elite 200 V2 має вихідну потужність 2 600 Вт, що дозволяє підключати широкий спектр побутової техніки, включаючи холодильники, освітлення та мікрохвильові печі. У режимі Power Lifting потужність може бути збільшена до 3900 Вт для роботи з енергоємними пристроями, такими як електричні плитки або фени. При відключенні електрики пристрій може підтримувати роботу 100-ватного холодильника до 16,8 години, а в подорожах – заряджати смартфони, камери, обігрівачі та кавоварки.

Станція оснащена швидкою зарядкою: завдяки технології Turbo її можна зарядити до 80% лише за 50 хвилин, використовуючи мережу та сонячні панелі одночасно. При підключенні до автомобільного зарядного пристрою потужністю 560 Вт повний заряд досягається за 4,2 години. Рівень шуму роботи станції не перевищує 16 дБ, що робить її комфортною для використання у приміщенні. Додатково вбудована система керування BLUETOPUS AI-BMS захищає пристрій від перегріву та перевантажень, а корпус виконаний з вогнестійких та ударостійких матеріалів.

Elite 200 V2 буде доступна за стартовою ціною $1,099 на офіційному сайті BLUETTI та Amazon з 12 листопада по 2 грудня.