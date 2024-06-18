Bluetooth-колонка Edifier M125 c автономностью до 13 часов стоит $23

Компания Edifier представила новую беспроводную колонку M125. Модель оснащена двумя 36-миллиметровыми полнодиапазонными динамиками и крупным пассивным радиатором размером 86 x 35 мм с мощностью 8 Вт. Колонка поддерживает Bluetooth 5.4 и имеет слот для microSD-карт.

Edifier M125 питается от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч, который заряжается через порт USB-C. Производитель заявляет, что колонка может работать до 13 часов на одном заряде. Размеры устройства составляют 17.6×6.7×2.9 см, а вес — 260 грамм.

Управление колонкой Edifier M125 осуществляется с помощью встроенных кнопок и фирменного приложения. Спикер Edifier M125 уже доступен для покупки по цене $23.