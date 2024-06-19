Bluetooth-колонка Edifier M125 з автономністю до 13 годин коштує $23

Компанія Edifier представила нову бездротову колонку M125. Модель оснащена двома 36-міліметровими динаміками повнодіапазонними і великим пасивним радіатором розміром 86 x 35 мм з потужністю 8 Вт. Колонка підтримує Bluetooth 5.4 та має слот для microSD-карт.

Edifier M125 живиться від акумулятора ємністю 2600 мАг, який заряджається через порт USB-C. Виробник заявляє, що колонка може працювати до 13 години на одному заряді. Розміри пристрою становлять 17.6×6.7×2.9 см, а вага – 260 грам.

Управління колонкою Edifier M125 здійснюється за допомогою вбудованих кнопок та фірмової програми. Спікер Edifier M125 вже доступний для покупки за ціною $23.