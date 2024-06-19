Bluetooth-колонка Edifier M125 з автономністю до 13 годин коштує $2319.06.24
Компанія Edifier представила нову бездротову колонку M125. Модель оснащена двома 36-міліметровими динаміками повнодіапазонними і великим пасивним радіатором розміром 86 x 35 мм з потужністю 8 Вт. Колонка підтримує Bluetooth 5.4 та має слот для microSD-карт.
Edifier M125 живиться від акумулятора ємністю 2600 мАг, який заряджається через порт USB-C. Виробник заявляє, що колонка може працювати до 13 години на одному заряді. Розміри пристрою становлять 17.6×6.7×2.9 см, а вага – 260 грам.
Управління колонкою Edifier M125 здійснюється за допомогою вбудованих кнопок та фірмової програми. Спікер Edifier M125 вже доступний для покупки за ціною $23.
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Bluetooth-колонка Edifier M125 з автономністю до 13 годин коштує $23Bluetooth edifier колонка
Bluetooth-колонка Edifier M125 оснащена двома 36-міліметровими динаміками повнодіапазонними і великим пасивним радіатором розміром 86 x 35 мм з потужністю 8 Вт.
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