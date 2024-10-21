Блоки питания Asus ROG Thor III выпускаются номиналом до 1600 Вт21.10.24
Asus представила новую линейку блоков питания Thor III, в которую вошли модели ROG Thor 1600W Titanium III, ROG Thor 1200W Platinum III и ROG Thor 1000W Platinum III, номинальной мощностью 1600, 1200 и 1000 Вт. Новинки соответствуют стандарту ATX 3.1 и были продемонстрированы ранее на выставке Computex 2024.
Блоки питания Asus Thor III оснащены нитрид-галлиевыми (GaN) транзисторами. В них используется обновленный разъем 12VHPWR (12V-2×6) для современных видеокарт, а также внедрен интеллектуальный стабилизатор напряжения IVS, который измеряет напряжение на разъеме, обеспечивая более стабильное питание.
Дополнительно блоки питания поддерживают турбо-режим, позволяющий справляться с высокими скачками мощности, при этом вентилятор работает на повышенных оборотах для более эффективного охлаждения. Активное охлаждение обеспечивается вентилятором диаметром около 140 мм с двойным шарикоподшипником, а на одной из боковых граней может быть установлен OLED-дисплей с магнитным креплением.
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