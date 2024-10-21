Блоки живлення Asus ROG Thor III випускаються номіналом до 1600 Вт

Asus представила нову лінійку блоків живлення Thor III, до якої увійшли моделі ROG Thor 1600W Titanium III, ROG Thor 1200W Platinum III та ROG Thor 1000W Platinum III, номінальною потужністю 1600, 1200 та 1000 Вт. Новинки відповідають стандарту ATX 3.1 та були продемонстровані раніше на виставці Computex 2024.

Блоки живлення Asus Thor III оснащені нітрид-галієвими (GaN) транзисторами. У них використовується оновлений роз’єм 12VHPWR (12V-2×6) для сучасних відеокарт, а також впроваджено інтелектуальний стабілізатор напруги IVS, який вимірює напругу на роз’ємі, забезпечуючи стабільніше живлення.

Додатково блоки живлення підтримують турбо-режим, що дозволяє справлятися з високими стрибками потужності, при цьому вентилятор працює на підвищених обертах для більш ефективного охолодження. Активне охолодження забезпечується вентилятором діаметром близько 140 мм із подвійним шарикопідшипником, а на одній із бічних граней може бути встановлений OLED-дисплей із магнітним кріпленням.