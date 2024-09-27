Блок питания Seasonic Prime PX-2200 поддерживает нагрузку до 2200 Вт

Компания Seasonic анонсировала запуск блока питания Prime PX-2200, который соответствует последним стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и обладает мощностью 2200 Вт. Этот блок питания получил сертификацию 80 Plus Platinum EU 230 V, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Среди ключевых особенностей Prime PX-2200 стоит отметить наличие четырёх кабелей 12V-2×6, которые позволяют подключать несколько видеокарт, включая модели уровня GeForce RTX 4090, без необходимости в использовании переходников.

Seasonic Prime PX-2200 оснащён японскими конденсаторами, способными выдерживать высокие температуры, а также 135-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике для обеспечения стабильного и надёжного охлаждения. Максимальная нагрузка на линию +12 В составляет 183,3 А, что обеспечивает отличную стабильность напряжений. Блок питания предназначен для работы в сетях с напряжением 200-240 В и имеет размеры 210 x 150 x 86 мм. Seasonic предоставляет на него 12-летнюю гарантию, подчёркивая долговечность и надёжность устройства.

Продажи блока питания начнутся в европейских магазинах до конца месяца по рекомендованной цене 580 евро.

Ранее Seasonic представила обновленные 600-ваттные кабели для видеокарт, предназначенные для их блоков питания, теперь оснащенные разъемом H++, совместимым со стандартом PCIe Gen5/ATX3. Этот новый разъем, известный также как 12V-2×6, заменяет предыдущий H+ (12VHWPR). У Seasonic представлены три версии этого кабеля, специально разработанные для их блоков питания. Однако они не предназначены для использования с продуктами других производителей.

Кабель 12V-2×6 совместим с различными блоками питания Seasonic ATX 3.0, такими как Prime TX, Prime PX, Vertex GX/PX/GX и Focus GX. Эти кабели не будут работать с блоками питания ATX2, даже если они от Seasonic. Для тех, кто использует комплектующие Seasonic ATX 2.0, компания предлагает переходной кабель 2×8-контактный на 12В-2×6. Этот адаптер поддерживает большинство блоков питания Seasonic ATX 2.0, за исключением моделей мощностью 650 Вт и тех, что оснащены одним разъемом PCIe. Адаптер питается от двух 8-контактных разъемов и рассчитан на мощность до 600 Вт.