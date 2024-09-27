Блок живлення Seasonic Prime PX-2200 підтримує навантаження до 2200 Вт

Компанія Seasonic анонсувала запуск блоку живлення Prime PX-2200, який відповідає останнім стандартам ATX 3.1 і PCIe 5.1 і має потужність 2200 Вт. Цей блок живлення отримав сертифікацію 80 Plus Platinum EU 230 V, що свідчить про його високу енергоефективність. Серед ключових особливостей Prime PX-2200 варто відзначити наявність чотирьох кабелів 12V-2×6, які дозволяють підключати декілька відеокарт, включаючи моделі рівня GeForce RTX 4090, без необхідності використання перехідників.

Seasonic Prime PX-2200 оснащений японськими конденсаторами, здатними витримувати високі температури, а також 135-мм вентилятором на гідродинамічному підшипнику для забезпечення стабільного та надійного охолодження. Максимальне навантаження на лінію +12 становить 183,3 А, що забезпечує відмінну стабільність напруг. Блок живлення призначений для роботи в мережах з напругою 200-240 і має розміри 210 x 150 x 86 мм. Seasonic надає на нього 12-річну гарантію, підкреслюючи довговічність та надійність пристрою.

Продаж блоку живлення розпочнеться в європейських магазинах до кінця місяця за рекомендованою ціною 580 євро.



Раніше Seasonic представила оновлені 600-ватні кабелі для відеокарт, призначені для їх блоків живлення, тепер оснащені роз’ємом H++, сумісним зі стандартом PCIe Gen5/ATX3. Цей новий роз’єм, відомий також як 12V-2×6, замінює попередній H+ (12VHWPR). Seasonic має три версії цього кабелю, спеціально розроблені для їх блоків живлення. Однак, вони не призначені для використання з продуктами інших виробників.

Кабель 12V-2×6 сумісний з різними блоками живлення Seasonic ATX 3.0, такими як Prime TX, Prime PX, Vertex GX/PX/GX та Focus GX. Ці кабелі не працюватимуть із блоками живлення ATX2, навіть якщо вони від Seasonic. Для тих, хто використовує комплектуючі Seasonic ATX 2.0 компанія пропонує перехідний кабель 2×8-контактний на 12В-2×6. Цей адаптер підтримує більшість блоків живлення Seasonic ATX 2.0, за винятком моделей потужністю 650 Вт та тих, що оснащені одним роз’ємом PCIe. Адаптер живиться від двох 8-контактних роз’ємів та розрахований на потужність до 600 Вт.