Bethesda опубликовала предварительные системные требования игры Indiana Jones and the Great Circle22.08.24
Студия MachineGames и Bethesda продолжают раскрывать детали своего предстоящего приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle, основанного на культовой серии фильмов. Недавно разработчики опубликовали минимальные системные требования для игры на странице проекта в Steam.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на ПК (Steam) и Xbox Series, включая Game Pass. Весной 2025 года игра станет доступной и на PlayStation 5.
Важно отметить, что эта информация пока не полная, так как не указано, сколько свободного места потребуется для установки игры. Тем не менее, уже сейчас известно, что для комфортной работы Indiana Jones and the Great Circle понадобится SSD-накопитель.
- операционная система: 64-разрядная Windows 10;
- процессор: не менее Intel Core i7 3,3 ГГц или AMD Ryzen 5 3,1 ГГц;
- оперативная память: от 16 ГБ;
- видеокарта: NVIDIA Geforce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600 и выше;
- накопитель: SSD.
Ранее издание Gamesindustry.biz проанализировало, какие игры на платформе IGN Playlist пользователи чаще всего добавляют в список желаемого. Лидером стал Grand Theft Auto VI, что неудивительно, учитывая популярность франшизы от Rockstar Games, хотя релиз этой игры запланирован только на 2025 год.
На втором месте расположилась Star Wars Outlaws, которая уже привлекла значительное внимание игроков. Игру разрабатывает Ubisoft, и её релиз ожидается в конце августа этого года.
Третье место заняла Hades II, популярность которой возросла благодаря досрочному доступу к игре. Четвёртую позицию занимает эксклюзив для PS5 — Marvel’s Wolverine, а пятую — Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. На шестом месте оказался ремейк Silent Hill 2, за ним следуют Indiana Jones and the Great Circle, Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong и Metroid Prime 4, замыкающий десятку самых ожидаемых игр.
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