Star Wars Outlaws — самая ожидаемая игра в 2024 году, но GTA VI ждут больше18.07.24
Издание Gamesindustry.biz проанализировало, какие игры на платформе IGN Playlist пользователи чаще всего добавляют в список желаемого. Лидером стал Grand Theft Auto VI, что неудивительно, учитывая популярность франшизы от Rockstar Games, хотя релиз этой игры запланирован только на 2025 год.
На втором месте расположилась Star Wars Outlaws, которая уже привлекла значительное внимание игроков. Игру разрабатывает Ubisoft, и её релиз ожидается в конце августа этого года.
Третье место заняла Hades II, популярность которой возросла благодаря досрочному доступу к игре.
Четвёртую позицию занимает эксклюзив для PS5 — Marvel’s Wolverine, а пятую — Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
На шестом месте оказался ремейк Silent Hill 2, за ним следуют Indiana Jones and the Great Circle, Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong и Metroid Prime 4, замыкающий десятку самых ожидаемых игр.
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Третье место заняла игра Hades II, популярность которой возросла благодаря досрочному доступу к игре.
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