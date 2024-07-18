Star Wars Outlaws – найочікуваніша гра в 2024 році, але GTA VI чекають більше

Видання Gamesindustry.biz проаналізувало, які ігри на платформі IGN Playlist користувачі найчастіше додають до списку бажаного. Лідером став Grand Theft Auto VI, що не дивно з огляду на популярність франшизи від Rockstar Games, хоча реліз цієї гри запланований лише на 2025 рік.

На другому місці розташувалася Star Wars Outlaws, яка вже привернула значну увагу гравців. Гра розробляє Ubisoft, і її реліз очікується наприкінці серпня цього року.

Третє місце зайняла Hades II, популярність якої зросла завдяки достроковому доступу до гри.

Четверту позицію займає ексклюзив для PS5 – Marvel’s Wolverine, а п’яту – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

На шостому місці опинився ремейк Silent Hill 2, за ним ідуть Indiana Jones і The Great Circle, Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong та Metroid Prime 4, що замикає десятку найочікуваніших ігор.