Star Wars Outlaws – найочікуваніша гра в 2024 році, але GTA VI чекають більше18.07.24
Видання Gamesindustry.biz проаналізувало, які ігри на платформі IGN Playlist користувачі найчастіше додають до списку бажаного. Лідером став Grand Theft Auto VI, що не дивно з огляду на популярність франшизи від Rockstar Games, хоча реліз цієї гри запланований лише на 2025 рік.
На другому місці розташувалася Star Wars Outlaws, яка вже привернула значну увагу гравців. Гра розробляє Ubisoft, і її реліз очікується наприкінці серпня цього року.
Третє місце зайняла Hades II, популярність якої зросла завдяки достроковому доступу до гри.
Четверту позицію займає ексклюзив для PS5 – Marvel’s Wolverine, а п’яту – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
На шостому місці опинився ремейк Silent Hill 2, за ним ідуть Indiana Jones і The Great Circle, Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong та Metroid Prime 4, що замикає десятку найочікуваніших ігор.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Купити зарядну станцію дешево сьогодні вже складно. Але якщо потреба критична, яку все-таки вибрати?
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Star Wars Outlaws – найочікуваніша гра в 2024 році, але GTA VI чекають більшеЗоряні війни ігри
Третє місце посіла гра Hades II, популярність якої зросла завдяки достроковому доступу до гри.
Держспецзв’язку України зобов’язала мобільних операторів забезпечувати 10 годин роботи мережі при відключенняхвійна події в Україні телеком
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) зобов’язала операторів мобільного зв’язку збільшити час автономної роботи обладнання під час вимкнення електроенергії