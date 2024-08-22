Bethesda опублікувала попередні системні вимоги гри Indiana Jones and the Great Circle

Студія MachineGames і Bethesda продовжують розкривати деталі свого майбутнього пригодницького екшену Indiana Jones and the Great Circle, заснованого на культовій серії фільмів. Нещодавно розробники опублікували мінімальні системні вимоги для гри на сторінці проекту у Steam.

Indiana Jones and the Great Circle вийде 9 грудня на ПК (Steam) та Xbox Series, включаючи Game Pass. Навесні 2025 гра стане доступною і на PlayStation 5.

Важливо, що ця інформація поки що не повна, оскільки зазначено, скільки вільного місця знадобиться встановлення гри. Проте, вже зараз відомо, що для комфортної роботи Indiana Jones and the Great Circle знадобиться SSD-накопичувач.

операційна система: 64-розрядна Windows 10; процесор: не менш Intel Core i7 3,3 ГГц або AMD Ryzen 5 3,1 ГГц; оперативна пам’ять: від 16 ГБ; відеокарта: NVIDIA Geforce RTX 2060 або AMD Radeon RX 6600 і вище; накопичувач: SSD.



Раніше видання Gamesindustry.biz проаналізувало, які ігри на платформі IGN Playlist користувачі найчастіше додають до списку бажаного. Лідером став Grand Theft Auto VI, що не дивно з огляду на популярність франшизи від Rockstar Games, хоча реліз цієї гри запланований лише на 2025 рік.

На другому місці розташувалася Star Wars Outlaws, яка вже привернула значну увагу гравців. Гра розробляє Ubisoft, і її реліз очікується наприкінці серпня цього року. Третє місце зайняла Hades II, популярність якої зросла завдяки достроковому доступу до гри.

Четверту позицію займає ексклюзив для PS5 – Marvel’s Wolverine, а п’яту – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. На шостому місці опинився ремейк Silent Hill 2, за ним ідуть Indiana Jones і The Great Circle, Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong та Metroid Prime 4, що замикає десятку найочікуваніших ігор.