Беспроводные наушники Baseus Eli 1i Fit открытого типа с драйверами на 16.2 мм и Bluetooth 5.4 стоят $26

Компания Baseus представила новые спортивные TWS-наушники открытого типа под названием Baseus Eli 1i Fit. Эти наушники оснащены 16,2-мм драйверами с титановым покрытием. Дизайн устройства включает звуковой выход, наклоненный под углом 20°, что обеспечивает плотное прилегание к ушному каналу.

Baseus Eli 1i Fit поддерживают Bluetooth 5.4, функцию усиления басов и технологию ENC, которая снижает уровень посторонних шумов во время разговоров. Время работы наушников от одного заряда составляет до 12 часов. Также они поддерживают быструю зарядку — 10 минут зарядки обеспечат до 2 часов воспроизведения музыки. Зарядка устройства осуществляется через порт USB-C.

А еще Baseus представила новые полностью беспроводные наушники, предназначенные для занятий спортом — Eli Sport 1 Open-Ear TWS Earbuds. Устройство имеет открытый дизайн, а также титановые ушные крючки из проволоки с памятью для надежной фиксации во время активных тренировок.

Наушники оснащены драйверами диаметром 16.2 мм, что обеспечивает качественное звучание. Они также имеют сертификацию IPX4, что делает их стойкими к влаге и поту. Благодаря подключению по Bluetooth 5.3 наушники обеспечивают стабильное соединение с смартфоном.

Baseus Eli Sport 1 Open-Ear TWS Earbuds поддерживают функцию Dual Channel и Low-latency, что обеспечивает минимальную задержку звука. От одного заряда наушники работают до 7.5 часов, а с учетом зарядки от чехла автономность увеличивается до 30 часов. Быстрая зарядка позволяет получить 2 часа прослушивания музыки всего за 10 минут зарядки.

Baseus Eli Sport 1 Open-Ear TWS Earbuds уже доступны для покупки на официальном сайте производителя по акционной цене $56. Позже их стоимость увеличится до $79.