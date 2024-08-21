Бездротові навушники Baseus Eli 1i Fit відкритого типу з драйверами на 16.2 мм та Bluetooth 5.4 коштують $26

Компанія Baseus представила нові спортивні TWS-навушники відкритого типу під назвою Baseus Eli 1i Fit. Ці навушники оснащені 16,2 мм драйверами з титановим покриттям. Дизайн пристрою включає звуковий вихід, нахилений під кутом 20 °, що забезпечує щільне прилягання до вушного каналу.

Baseus Eli 1i Fit підтримують Bluetooth 5.4, функцію посилення басів та технологію ENC, яка знижує рівень сторонніх шумів під час розмов. Час роботи навушників від одного заряду становить до 12 години. Також вони підтримують швидку зарядку – 10 хвилин зарядки забезпечать до 2 годин відтворення музики. Заряджання пристрою здійснюється через порт USB-C.



А ще Baseus представила нові повністю бездротові навушники, призначені для занять спортом – Eli Sport 1 Open-Ear TWS Earbuds. Пристрій має відкритий дизайн, а також титанові гачки з дроту з пам’яттю для надійної фіксації під час активних тренувань.

Навушники оснащені драйверами діаметром 16.2 мм, що забезпечує якісне звучання. Вони також мають сертифікацію IPX4, що робить їх стійкими до вологи та поту. Завдяки підключенню через Bluetooth 5.3 навушники забезпечують стабільне з’єднання зі смартфоном.

Baseus Eli Sport 1 Open-Ear TWS Earbuds підтримують функцію Dual Channel та Low-latency, що забезпечує мінімальну затримку звуку. Від одного заряду навушники працюють до 7.5 години, а з урахуванням зарядки від чохла автономність збільшується до 30 годин. Швидка зарядка дозволяє отримати 2 години прослуховування музики лише за 10 хвилин заряджання.

Baseus Eli Sport 1 Open-Ear TWS Earbuds вже доступні для покупки на офіційному сайті виробника за акційною ціною $56. Пізніше їхня вартість збільшиться до $79.