Белые видеокарты ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super EVO доступны в двух вариантах27.06.24
Компания ASUS анонсировала новые видеокарты в белом дизайне из серии GeForce RTX 4070 Super и GeForce RTX 4070, предназначенные для ценителей стильного оформления. Эти модели входят в линейку продуктов Dual и представлены как ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super EVO White и ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO White.
Новинки выполнены в полностью белом корпусе с белым бэкплейтом и белыми вентиляторами, что придает им элегантный внешний вид. Габариты видеокарт составляют 227 x 123 x 50 мм, что делает их компактными и подходящими для установки в небольшие корпуса ПК. Охлаждение осуществляется с помощью радиатора с тепловыми трубками и двух крупных вентиляторов конструкции Axial-tech, обеспечивающих эффективное охлаждение.
Каждая видеокарта оснащена портом HDMI 2.1a и тремя портами DisplayPort 1.4a. Версии GeForce RTX 4070 Super и GeForce RTX 4070 различаются по разъему питания: у Super-версии используется новый 16-контактный разъем 12VHPWR, а у стандартной версии — старый 8-контактный разъем питания PCI-E.
Графические карты ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super EVO White OC Edition и ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO White OC Edition доступны в версиях с повышенными и стандартными частотами. Версия Super оснащена процессором AD104 с 7168 потоковыми ядрами CUDA, в то время как стандартная версия использует урезанный чип с 5888 ядрами CUDA. Все модели оборудованы 12 ГБ памяти GDDR6X и 192-битной шиной.
Эти видеокарты предлагают отличные характеристики для игр и профессиональных задач, сочетая в себе производительность и стильный дизайн, который отличается от типичных черных вариантов.
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