Білі відеокарти ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super EVO доступні у двох варіантах

Компанія ASUS анонсувала нові відеокарти у білому дизайні із серії GeForce RTX 4070 Super та GeForce RTX 4070, призначені для поціновувачів стильного оформлення. Ці моделі входять до лінійки продуктів Dual та представлені як ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super EVO White та ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO White.

Новинки виконані в повністю білому корпусі з білим бекплейтом та білими вентиляторами, що надає їм елегантного вигляду. Габарити відеокарт становлять 227 x 123 x 50 мм, що робить їх компактними та придатними для встановлення у невеликі корпуси ПК. Охолодження здійснюється за допомогою радіатора з тепловими трубками та двох великих вентиляторів конструкції Axial-tech, що забезпечують ефективне охолодження.

Кожна відеокарта оснащена портом HDMI 2.1a та трьома портами DisplayPort 1.4a. Версії GeForce RTX 4070 Super та GeForce RTX 4070 розрізняються за роз’ємом живлення: у Super-версії використовується новий 16-контактний роз’єм 12VHPWR, а у стандартної версії – старий 8-контактний роз’єм живлення PCI-E.

Графічні карти ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super EVO White OC Edition та ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO White OC Edition доступні у версіях з підвищеними та стандартними частотами. Версія Super оснащена процесором AD104 з 7168 потоковими ядрами CUDA, тоді як стандартна версія використовує урізаний чіп із 5888 ядрами CUDA. Всі моделі обладнані 12 ГБ пам’яті GDDR6X та 192-бітною шиною.

Ці відеокарти пропонують відмінні характеристики для ігор та професійних завдань, поєднуючи в собі продуктивність та стильний дизайн, який відрізняється від типових чорних варіантів.