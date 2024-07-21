Beats Solo 4 Minecraft Special Edition: специальная версия наушников для фанатов игры Minecraft21.07.24
Компания Apple и Microsoft анонсировали специальную версию наушников Beats Solo 4, посвященную популярной игре Minecraft. Новинка получила эксклюзивную расцветку и чехол. Покупатели Beats Solo 4 Minecraft Special Edition также получат код для покупки внутриигровых предметов, создающих персонажей в наушниках.
Что касается характеристик, Beats Solo 4 Minecraft Special Edition оснащены 40-мм драйверами и функцией Spatial Audio с динамическим отслеживанием положения головы. Эти наушники могут быстро подключаться к устройствам на Android и iOS и поддерживают сервисы Find My или Find My Device. Модель имеет порты USB-C и 3.5 мм, а время автономной работы составляет до 50 часов. Продажи Beats Solo 4 Minecraft Special Edition стартуют 18 июля по цене $199.
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