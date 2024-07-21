Beats Solo 4 Minecraft Special Edition: спеціальна версія навушників для фанатів гри Minecraft21.07.24
Компанія Apple та Microsoft анонсували спеціальну версію навушників Beats Solo 4, присвячену популярній грі Minecraft. Новинка отримала ексклюзивне забарвлення та чохол. Покупці Beats Solo 4 Minecraft Special Edition також отримають код для покупки внутрішньоігрових предметів, які створюють персонажів у навушниках.
Що стосується характеристик, Beats Solo 4 Minecraft Special Edition оснащені 40-мм драйверами та функцією Spatial Audio з динамічним відстеженням положення голови. Ці навушники можуть швидко підключатися до пристроїв на Android та iOS та підтримують сервіси Find My або Find My Device. Модель має порти USB-C та 3.5 мм, а час автономної роботи складає до 50 годин. Продаж Beats Solo 4 Minecraft Special Edition стартує 18 липня за ціною $199.
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Beats Solo 4 Minecraft Special Edition: спеціальна версія навушників для фанатів гри MinecraftApple Microsoft Minecraft ігри навушники
Компанії Apple та Microsoft анонсували спеціальну версію навушників Beats Solo 4, присвячену популярній грі Minecraft. Новинка отримала ексклюзивне забарвлення та чохол
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