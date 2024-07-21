19.07.24

Топ TWS навушників першої половини 2024 року

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Nothing Ear (a)

Різноманітність TWS-навушників та їх схожість проте роблять процес вибору та купівлі складним. Ми вирішили подивитися всі пропозиції на ринку та допомогти вибрати найбільш вдалі, на нашу думку, повністю бездротові навушники.