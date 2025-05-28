Bayraktar Kizilelma — ударный беспилотник уже протестировали в Турции28.05.25
Турецкий производитель Baykar провёл успешные летные испытания четвёртого прототипа ударного беспилотного аппарата Bayraktar Kizilelma. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в социальной сети X.
Испытания прошли на авиабазе в Чорлу. В рамках тестового полёта аппарат выполнил взлёт и ряд аэродинамических манёвров для проверки работы систем ручного управления.
Согласно предварительной информации, прототип под обозначением PT-4 оснащён украинским турбореактивным двигателем АИ-322Ф с форсажной камерой, разработанным предприятием «Ивченко-Прогресс». Такой двигатель позволяет беспилотнику достигать сверхзвуковых скоростей и сохранять высокую манёвренность. Соглашение о поставках этих силовых установок, а также менее мощных модификаций без форсажа, было подписано в 2021 году на выставке SAHA Expo.
В долгосрочной перспективе предполагается, что первые серийные беспилотники Kizilelmaпоступят на вооружение ВМС Турции к 2026 году. Они предназначены для использования с универсального десантного корабля TCG Anadolu, включая выполнение боевых вылетов с его палубы.
По данным разработчика, Bayraktar Kizilelmaбудет оснащён следующими характеристиками:
- турбореактивный двигатель;
- максимальная взлётная масса — до 8,5 тонн;
- грузоподъёмность — до 1,5 тонн боевого снаряжения (в том числе управляемые ракеты и авиабомбы);
- возможность автоматических взлёта и посадки;
- управление в пределах прямой видимости или с использованием спутниковой связи;
- крейсерская скорость — 0,6 Маха, максимальная — 0,9 Маха;
- радиус действия — около 926 км;
- рабочая высота — 7600 метров, предельный потолок — 13 700 метров;
- встроенная радиолокационная система с активной фазированной решеткой для обнаружения целей.
Проект Kizilelma реализуется с 2021 года и финансируется исключительно за счёт собственных средств компании Baykar. Учитывая заявленные характеристики, беспилотник приближается по возможностям к лёгким истребителям и может использоваться для решения широкого круга боевых задач, включая операции с высокой степенью автономности.
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