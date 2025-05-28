Bayraktar Kizilelma – ударний безпілотник вже протестували у Туреччині

Турецький виробник Baykar провів успішні льотні випробування четвертого прототипу ударного безпілотного апарату Bayraktar Kizilelma. Про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X.

Випробування пройшли на авіабазі до Чорли. У рамках тестового польоту апарат виконав зліт і низку аеродинамічних маневрів для перевірки роботи систем ручного управління.

Згідно з попередньою інформацією, прототип під позначенням PT-4 оснащений українським турбореактивним двигуном АІ-322Ф із форсажною камерою, розробленим підприємством «Івченко-Прогрес». Такий двигун дозволяє безпілотнику досягати надзвукових швидкостей та зберігати високу маневреність. Угода про постачання цих силових установок, а також менш потужні модифікації без форсажу, була підписана в 2021 році на виставці SAHA Expo.

У довгостроковій перспективі передбачається, що перші серійні безпілотники Kizilelma надійдуть на озброєння ВМС Туреччини до 2026 року. Вони призначені для використання з універсального десантного корабля TCG Anadolu, включаючи виконання бойових вильотів із його палуби.

За даними розробника, Bayraktar Kizilelma буде оснащений такими характеристиками:

турбореактивний двигун;

максимальна злітна маса – до 8,5 тонн;

вантажопідйомність — до 1,5 тонн бойового спорядження (у тому числі керовані ракети та авіабомби);

можливість автоматичних зльоту та посадки;

управління в межах прямої видимості або з використанням супутникового зв’язку;

крейсерська швидкість – 0,6 Маха, максимальна – 0,9 Маха;

радіус дії – близько 926 км;

робоча висота — 7600 метрів, гранична стеля — 13 700 метрів;

вбудована радіолокаційна система з активними фазованими гратами для виявлення цілей.

Проект Kizilelma реалізується з 2021 року та фінансується виключно за рахунок власних коштів компанії Baykar. Враховуючи заявлені характеристики, безпілотник наближається за можливостями легких винищувачів і може використовуватися для вирішення широкого кола бойових завдань, включаючи операції з високим ступенем автономності.