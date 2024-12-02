Bang & Olufsen Beoplay Eleven — беспроводные наушники со съемным аккумулятором02.12.24
Компания Bang & Olufsen представила новые беспроводные наушники Beoplay Eleven, которые стали первыми в линейке с возможностью замены батарей, что отвечает будущим требованиям ЕС по устойчивому развитию. Наушники имеют защиту IP57, позволяющую выдерживать погружение на глубину до одного метра, а также обладают двойным снижением шума на низких частотах. Усовершенствованный дизайн обеспечивает комфорт для различных форм и размеров ушей, сохраняя те же 9,2-миллиметровые динамики, что и модель EX.
В Beoplay Eleven установлено шесть обновленных микрофонов для улучшения качества голосовых вызовов и работы активного шумоподавления. Время автономной работы составляет до шести часов с включенным шумоподавлением и до восьми часов без него. С использованием зарядного кейса с поддержкой USB-C и беспроводной зарядки Qi общее время работы увеличивается до 20 и 28 часов соответственно.
Хотя замена батареи возможна, для этого потребуется обращаться в сервисный центр. Наушники доступны в цвете натурального алюминия по цене 499 евро. Версия с медным покрытием будет доступна с 17 декабря.
Bang & Olufsen анонсировала выпуск новой модели накладных беспроводных наушников — Beoplay HX.
Beoplay HX получили 40 мм драйвера с неодимовыми магнитами. Частотный диапазон составляет от 20 до 22000 Гц, сопротивление — 24 Ом.
Для соединения с источниками звука предусмотрен модель Bluetooth 5.1. Есть поддержка кодеков SBC, AAC и aptX Adaptive, технологий Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair, сертификация Made for iPhone, а также заявлена возможность одновременного подключения к двум устройствам.
Время автономной работы Beoplay HX составляет до 35 часов с включенной системой шумоподавления и до 40 часов без нее.Есть порт USB-C для зарядки, а также 3.5-мм аудиоразъем для проводного подключения.
Фирменное приложение Bang & Olufsen позволяет настраивать звуковой профиль.
Наушники Bang & Olufsen Beoplay HX стоят $499. Для сравнения, AirPods Max за $549 могут предложить только до 20 часов работы с включенной ANC. Sony WH-1000XM4 за $349 работают до 30 часов, Sennheiser Momentum 3 Wireless за те же $349 — до 17 часов.
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