Bang & Olufsen Beoplay Eleven – бездротові навушники зі знімним акумулятором

Компанія Bang & Olufsen представила нові бездротові навушники Beoplay Eleven, які стали першими в лінійці з можливістю заміни батарей, що відповідає майбутнім вимогам ЄС щодо сталого розвитку Навушники мають захист IP57, що дозволяє витримувати занурення на глибину до одного метра шуму на низьких частотах. дизайн забезпечує комфорт для різних форм та розмірів вух, зберігаючи ті ж 9,2-міліметрові динаміки, що й модель EX.

У Beoplay Eleven встановлено шість оновлених мікрофонів для покращення якості голосових дзвінків та роботи активного шумозаглушення. збільшується до 20 та 28 годин відповідно.

Хоча заміна батареї можлива, для цього потрібно звертатися до сервісного центру. Навушники доступні в кольорі натурального алюмінію за ціною 499 євро.

Bang & Olufsen анонсувала випуск нової моделі накладних бездротових навушників – Beoplay HX.

Beoplay HX отримали 40 мм драйвера із неодимовими магнітами. Частотний діапазон становить від 20 до 22000 Гц, опір – 24 Ом.

Для з’єднання із джерелами звуку передбачено модель Bluetooth 5.1. Є підтримка кодеків SBC, AAC та aptX Adaptive, технологій Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair, сертифікація Made for iPhone, а також заявлена ​​можливість одночасного підключення до двох пристроїв.

Час автономної роботи Beoplay HX складає до 35 годин з увімкненою системою шумоподавлення і до 40 годин без неї. Є порт USB-C для заряджання, а також 3.5-мм аудіороз’єм для проводового підключення.

Фірмова програма Bang & Olufsen дозволяє настроювати звуковий профіль.

Навушники Bang & Olufsen Beoplay HX коштує $499. Для порівняння, AirPods Max за $549 можуть запропонувати лише до 20 годин роботи з увімкненою ANC. Sony WH-1000XM4 за $349 працюють до 30 годин, Sennheiser Momentum 3 Wireless за ті ж $349 – до 17 годин.