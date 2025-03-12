Ayaneo представила портативную консоль Pocket Micro Classic с ретро-играми

Компания Ayaneo представила новую портативную консоль Pocket Micro Classic, ориентированную на любителей ретро-игр. Эта модель является упрощенной версией Ayaneo Pocket Micro, выпущенной летом 2024 года. В отличие от предыдущей версии, у Pocket Micro Classic нет аналоговых стиков — вместо этого она оснащена стандартными кнопками, триггерами и крестовиной, что придает устройству классический вид.

Консоль оснащена 3,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 640p и соотношением сторон 3:2. Для эмуляции популярных ретро-систем, таких как NES, SNES и Sega Genesis, используется процессор MediaTek Helio G99. В качестве операционной системы выступает AYASpace, основанная на Android 13.

Среди других особенностей устройства — поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также наличие порта USB-C для передачи данных на скорости 480 Мбит/с. Консоль также оборудована слотом для карт microSD. Гаджет будет доступен в трех расцветках: Magic Black, Retro Gray и Retro Gold. Предзаказ уже открыт.