Компанія Ayaneo представила портативну консоль Pocket Micro Classic з ретро-іграми

Компанія Ayaneo представила нову портативну консоль Pocket Micro Classic, орієнтовану на любителів ретро-ігор. Ця модель є спрощеною версією Ayaneo Pocket Micro, випущеної влітку 2024 року. На відміну від попередньої версії, Pocket Micro Classic не має аналогових стіків — натомість він оснащений стандартними кнопками, тригерами та перехрестям, що надає пристрою класичного вигляду.

Консоль оснащена 3,5-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 640p і співвідношенням сторін 3:2. Процесор MediaTek Helio G99 використовується для емуляції популярних ретро-систем, таких як NES, SNES і Sega Genesis. Операційна система – AYASpace на базі Android 13.

Серед інших особливостей пристрою — підтримка Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.2, а також порт USB-C для передачі даних на швидкості 480 Мбіт/с. Консоль також оснащена слотом для карт microSD. Гаджет буде доступний у трьох кольорах: Magic Black, Retro Grey і Retro Gold. Попереднє замовлення вже відкрито.