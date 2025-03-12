Компанія Ayaneo представила портативну консоль Pocket Micro Classic з ретро-іграми12.03.25
Компанія Ayaneo представила нову портативну консоль Pocket Micro Classic, орієнтовану на любителів ретро-ігор. Ця модель є спрощеною версією Ayaneo Pocket Micro, випущеної влітку 2024 року. На відміну від попередньої версії, Pocket Micro Classic не має аналогових стіків — натомість він оснащений стандартними кнопками, тригерами та перехрестям, що надає пристрою класичного вигляду.
Консоль оснащена 3,5-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 640p і співвідношенням сторін 3:2. Процесор MediaTek Helio G99 використовується для емуляції популярних ретро-систем, таких як NES, SNES і Sega Genesis. Операційна система – AYASpace на базі Android 13.
Серед інших особливостей пристрою — підтримка Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.2, а також порт USB-C для передачі даних на швидкості 480 Мбіт/с. Консоль також оснащена слотом для карт microSD. Гаджет буде доступний у трьох кольорах: Magic Black, Retro Grey і Retro Gold. Попереднє замовлення вже відкрито.
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